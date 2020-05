Herkesin günlük rutini olan deodorantlar içerdiği ağır metaller sebebiyle endişe veriyor. Sağlığınızı riske atmadan evde kendi deodorantınızı yapmayı deneyebilirsiniz.

Özellikle yaz aylarının kabusu olan ter kokusuyla mücadele ederken kullandığınız deodorantların içeriği yüzünden endişe mi ediyorsunuz? Market raflarında sıra sıra dizili roll-on veya sprey deodorantlara mahkum değilsiniz. Hangisi daha organik, daha az tehlikeli diye kafa yormayı bırakabilirsiniz. Bunun yerine neden kendi deodorantınızı yapmayasınız? Yazımıza göz attıktan sonra bir daha deodorant almaya ihtiyacınız olmayacak. Tariflere geçmeden deodorantların yan etkilerinden bahsedelim.



Deodorantlar Güvenilir mi?

Duş aldıktan sonra bütün gün güzel kokmak ve terlememek için kullandığımız deodorantların alüminyum, paraben, antiperspirant ve triclosan gibi zararlı kimyasal maddeler barındırdığını biliyor muydunuz? Değişik türleri bulunan parabenlerin petrolden elde edildiği biliniyor. Pek çok makyaj ürünü ve cilt temizleyicilerde bulunan parabenler deodorant yapımında da kullanılıyor. Bu yüzden içeriğindeki kimyasallar yüzünden ciltte kaşıntı, yanma ve kabarmaya neden olabiliyor. Bu ağır metallerin meme kanserine neden olduğuna ilişkin bilimsel bir kanıt olmasa da bedenimizi korumak adına tedbir almamızda fayda var.





Ev Yapımı Doğal Deodorant

Kimileri deodorantlardaki kimyasallara maruz kalmamak için terlemeyi göze alabiliyor ve ter sorununu yanında taşıdıkları ıslak mendillerle koltuk altlarını silerek çözmeye çalışıyor. Oysa bunun doğal bir çözümü var. Ev yapımı doğal deodorantlar… Üstelik hepimizin evinde bulunan ürünlerle cep yakmadan krem, roll-on ve sprey deodorant yapmak mümkün. Gönlünüzden geçen kokuyu elde etmeniz de çok kolay. Dilerseniz sizin için derlediğimiz doğal deodorant tariflerine geçelim.





Doğal Deodorant Tarifleri

İlk tarif için tek ihtiyacınız olan 1 bardak içme suyu, 1 yemek kaşığı karbonat ve 5 damla esans yağı. Sevdiğiniz kokuya göre istediğiniz yağı seçebilirsiniz. Karbonatı suda iyice erittikten sonra yağınızı ekleyin. Uzun saatler etkisi olmadığı için basit bir sprey şişe sayesinde yanınızda taşıyabilir, ihtiyaç halinde gün içinde kullanabilirsiniz. Her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın. İkinci tarif için mucizevi aloe verayı kullanıyoruz. Yarım su bardağı aloe vera jeline 2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra koltuk altlarınıza günde iki kez sürmeniz yeterli olur. Başka bir tarif için pek çok faydasını bildiğimiz elma sirkesini kullanalım. Her biri 1/4 fincan olacak şekilde elma sirkesi, limon suyu ve içme suyunu karıştırıp bir sprey şişesine boşaltın. Her kullanımdan önce şişeyi çalkalayın. Koltuk altlarınız kuruduktan sonra giyinin.







Doğal Roll- On Deodorant Tarifleri



Roll-on deodorant sevenler için de tarifimiz var. 2 yemek kaşığı rendelenmiş balmumu ile 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırıp benmari usulü eritin. Ardından soğumasına fırsat vermeden 1 yemek kaşığı karbonatı, 1 yemek kaşığı nişastayı ve 15 damla tercih ettiğiniz kokuya göre yağ ekledikten sonra karıştırıp herhangi bir kutuya ya da eski bir roll-on kutusuna aktarın. Ilıdıktan sonra buzdolabında bekletin. Roll-on deodorantınız işte hazır! Sizin için roll-on başlıklı şişelere baktık ve Trendyol’da çiçek desenli güzel bir şişe bulduk. Bu güzel şişede kendi deodorantınızı taşımaktan çekinmeyeceğiniz kesin.



Hassas Ciltler İçin Ev Yapımı Deodorant Tarifi

Karbonata tepki veren hassas bir cildiniz varsa bu krem deodorantı deneyebilirsiniz. Malzemeleriniz; 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı buğday ya da mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı beyaz kil ve 5 damla esans yağ. Hepsini iyice karıştırdıktan sonra eski bir roll-on kutusuna ya da kapaklı bir kavanoza aktarın. Katılaşması için buzdolabına koymayı unutmayın. Karbonatsız bu doğal roll-on deodorantı hassas cildiniz için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.





Not: Karbonat içeren deodorantları, tüylerinizi aldıktan sonra direkt kullanmayın. Birkaç saat beklemeniz en iyisi. Aksi halde canınızı yakabilir. Ayrıca ne kadar doğal tarifler olsa da küçük bir bölgede test yapmanızı tavsiye ederiz. Cildiniz reaksiyon gösterirse kullanmayı bırakın.