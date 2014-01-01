Londra moda dünyasının eğlenceli tasarımcılarından Edward Meadham and Benjamin Kirchhoff’in fantastik dünyasından alınan ilhamla, dünyanın önde gelen burunlarından Betrand Duchafour’un ortak çalışmasıyla tasarlanan Tralala, Penhaligons’ın ihtişamlı son gözdesi...





Safran, viski, kehribar, karanfil, süsen, sümbülteber, ylang ylang, deri, reçine ve kediotu içeren Tralala eğlenceli, iddialı ve kesinlikle bağımlılık yaratıcı.Yaratıcı üçlünün ambalajından, ismine, formülünden, tanıtımına büyük bir keyifle deneyimledikleri süreç, Nisan 2014’te noktalandı ve Tralala exclusive olarak önce Harvey Nichols Londra’da ardından ise Londra Moda Haftası’nda görücüye çıktı. Defilelerin ve şovların başrolünde oynadıktan, dünya çapında bir arzu nesnesine dönüştükten sonra ise uluslararası lansmanını yaptı ve Ekim 2014‘ten itibaren ülkemizdeki seçkin satış noktaları olan Harvey Nichols ve Beymen’lerdeki yerini alacak.Fiyatı: 100 ml, 569 TL