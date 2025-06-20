Ünlü isimlerin gurur günü! Çocuklarının mezuniyetinden paylaştılar
Mezuniyet heyecanı ünlü isimleri de sardı. Bu özel anları ölümsüzleştiren tanınmış simalar, art arda paylaştıkları karelerle takipçilerini de bu sevince ortak etti.
Magazin dünyasında mezuniyet coşkusu tüm hızıyla sürüyor. Ünlü isimler, çocuklarının bu özel gününde yanlarında olmak için bir araya geldi. Kimi evli çiftler birlikte poz verirken, kimi boşanmış anne ve babalar da çocuklarının mezuniyet sevincini paylaşmak üzere törenlerde hazır bulundu...
Amerika'da yaşayan eski basketbolcu Mehmet Okur'un kızı Melisa liseden mezun oldu. Okur, kızının mezuniyet fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Mehmet Okur ailece yer aldıkları fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Meleğim, senin büyümeni ve bu inanılmaz dönüm noktasına ulaşmanı izlemek kalbimi çok gururla dolduruyor. Geçirdiğin geceleri, sabahları, seni buraya getiren tüm zor işleri hatırlıyor musun? Her şeye değer. Şimdi, bu heyecan verici yeni bölüme başlarken, dünyaya damganı vuracağını biliyorum. Ne harika şeyler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Tebrikler, tatlım! Seni çok seviyoruz"
Bennu Gerede'nin oğlu Kai'de Kaliforniya'daki okulundan mezun oldu. Gerede, oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Gerede paylaşımında şunları söyledi; "Fiziksel olarak anne rolüm artık tamamlandı.
Kai, seninle gurur duyuyorum. Bildiğin her şeyi geride bırakıp küçücük bir köye taşındık. Ne arkadaşın vardı, ne de tanıdık bir ortamın… Ama pes etmedin. Zor zamanlar geçirdik ama birlikte başardık.
Şimdi yepyeni bir sayfa açılıyor, bu kez yanında olmadan. Ve bu, tam da olması gerektiği gibi.
Üzgünüm elbette. Ama aynı zamanda heyecanlıyım. Senin için ve kendim için. Artık kendi yolumu keşfetme, içime dönme ve bu hayattaki amacımı takip etme zamanı.
Sana ve kardeşlerine her zaman destek olacağım, sadece artık eskisi gibi fiziksel olarak değil.
Seni çok seviyorum."
Cenk Torun'un oğlu Şan, liseden mezun oldu. Oğlunu yalnız bırakmayan Torun, mezuniyet fotoğrafını duygusal bir mesajla Instagram sayfasında paylaştı.
Torun paylaşımda; "Bugün mezuniyetini izlerken içimden geçen tek şey şuydu: Zaman göz açıp kapayana kadar geçmiş.
Daha dün gibi... Okula başladığın ilk gün, heyecanın, gözlerindeki ışık. Şimdi ise karşımda dimdik duran, hayata hazır bir genç var.
Gururluyum. Hem nasıl bir evlat olduğun için, hem de bu yolu kendi emeğinle, sabrınla tamamladığın için.
Bugün bir sayfa kapanıyor ama asıl hikâyen şimdi başlıyor
Ben hep buradayım. Ne olursa olsun, hangi yolda yürürsen yürü, senin arkanda duran bir baba hep olacak.
Seni seviyorum" dedi.