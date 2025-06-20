Ünlü isimlerin gurur günü! Çocuklarının mezuniyetinden paylaştılar

Bennu Gerede'nin oğlu Kai'de Kaliforniya'daki okulundan mezun oldu. Gerede, oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Gerede paylaşımında şunları söyledi; "Fiziksel olarak anne rolüm artık tamamlandı.

Kai, seninle gurur duyuyorum. Bildiğin her şeyi geride bırakıp küçücük bir köye taşındık. Ne arkadaşın vardı, ne de tanıdık bir ortamın… Ama pes etmedin. Zor zamanlar geçirdik ama birlikte başardık.

Şimdi yepyeni bir sayfa açılıyor, bu kez yanında olmadan. Ve bu, tam da olması gerektiği gibi.

Üzgünüm elbette. Ama aynı zamanda heyecanlıyım. Senin için ve kendim için. Artık kendi yolumu keşfetme, içime dönme ve bu hayattaki amacımı takip etme zamanı.

Sana ve kardeşlerine her zaman destek olacağım, sadece artık eskisi gibi fiziksel olarak değil.

Seni çok seviyorum."