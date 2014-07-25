Yarışmada Oriflame jürisi, en çok oy alan 100 kişi içinden seçtiği 20 kişiye çizdikleri rengârenk tasarımlarının bulunduğu parfüm şişelerini hediye edecek.
Oriflame’in bir ressamın haz ve romantizm dolu paletindeki renklerden ilham alarak yarattığı yeni parfümü Imagination, sizi hayal gücünüzü kullanmaya davet ediyor. Williams armudunun baştan çıkaran kokusunu kadınlarla buluşturan Imagination, Facebook sitesinde başlattığı yeni yarışmayla yaratıcılıkta sınır tanımayanları ödüllendiriyor.
Facebook’tan oylama yapılacak
10 - 25 Temmuz 2014 tarihleri arasında düzenlenen Imagination parfüm şişesi tasarım yarışmasında, katılımcılar Oriflame’in Facebook sitesindeki uygulamaya girerek hayallerinin parfüm şişesini tasarlayacak. Oriflame, hayallerindeki parfüm şişesini tasarlamak isteyenleri https://www.facebook.com/turkeyoriflame/app_1392524541033477
sitesine davet ediyor.