Victoria’s Secret Sevgililer Günü için merakla beklenen yeni parfümünü tanıttı. Love Me serisinin devamı olan Love Me More bitmeyen bir tutku vadediyor.

Cilveli, şımartan, leziz ve baştan çıkarıcı: Love Me More denince aklınıza ilk gelenler olacak. French Canelé notalarıyla baştan çıkaran, Bordeaux’nun ünlü Canelé tatlısından ilham alan parfüm, karamelize şekerin vanilya, rom ve pembe şekerle buluşmasıyla vazgeçilmez bir tutkuya dönüşüyor. Greyfurt notaları ferahlık hissiyle açılışı yaparken Canelé şımartan çağrışımlarla ortaya çıkıyor ve ardından sığla ağacının taze ve çiçeksi kokusu seksi bir iz bırakıyor.

26 Ocak’tan itibaren tüm Victoria’s Secret mağazalarında yer alacak parfümün şişesindeki neon pembe üç boyutlu logosu çıkarılarak bileklik olarak da kullanılabiliyor.

LOVE ME MORE KOLEKSİYONU ÜRÜNLERİ:

- Eau de Parfum

- Rollerball Vücut Spreyi

- Vücut Losyonu