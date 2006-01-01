Mont Blanc, feminen ve modern kadın için yaratılmış yeni parfümünü sunuyor.

Pırlantalar bir kadının en yakın arkadaşıdır! Aynı zamanda bir kadının kalbini kazanmanın en kuşkusuz yolu!

2006 yılında, markanın 100. yılında Mont Blanc, sembolü olan pırlantayı lanse etti. Şeklini Mont Blanc dağında yer alan 6 vadinin karla kaplanmış şeklinden alan adeta madeni bir gökkuşağı gibi mücevher ustalığını ortaya çıkaran Mont Blanc için, bu taş, yepyeni bir parfümünün ilham kaynağı oldu: LADY EMBLEM

Gizemli gül parfümün en önemli notası. Baştan çıkarıcı bu parfüm size meyve ve çiçeği birlikte hissettiriyor.

Lady Emblem 75ml: 299TL

Lady Emblem 50ml: 229TL

















