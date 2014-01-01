Yazın en keyifli zamanlarında Koton Parfüm 2014 yazına merhaba diyor…





4 kadın, 3 erkek parfümden oluşan serinin içerikleri büyüleyici baharatlar, taptaze meyve ve çiçeklerden oluşuyor. Farklı ten ve renklere hitap eden etkileyici kokular, plaj partilerini, eğlenceli buluşmaları ve romantik yaz akşamlarını renklendiriyor. Koton parfüm serisinde yer alan Touch of Love, Le Bouquet, Pink Crystal, Lolly, Wave, Legacy ve Forza yazın vazgeçilmez kokusu olmaya şimdiden aday…Feminen stiliyle, çiçeklerin baş döndüren kokusunu teninize taşıyor. Yasemin, zambak, Sentifonilia gülü, orkide ve frezyadan oluşan notaları ve Oriental detayları ile çarpıcı bir etki yaratıyor.Baharın taze çiçeklerinden oluşan içeriği ve kalıcı kokusuyla naif ve ne istediğini bilen kadınlar için tasarlandı. İçindeki patchouli, vanilya ve floral notalarla kadınlara karşı konulmaz bir çekicilik sunuyor. Günün her anında enerjik hissettiriyor.Taze meyve ve çiçeklerden oluşan içeriğiyle, dikkat çeken kadınlara enerjik bir koku sunuyor. Pink Crystal, çiçeksi meyve notaları ve vanilyanın sıcak dokunuşuyla pembe kristalin enerjisini teninize taşıyor. İçeriğindeki peony çiçeği, tutku dolu mor meyveler ve değerli orkide notalarıyla hemen fark ediliyor.Neşeli ve eğlenceli kokusuyla genç ruhlu kadınlar için tasarlandı. İçeriğinde bulunan yasemin, orkide ve misk ile çiçek tazeliğini teninize taşıyor. Lolly, meyveli ve çiçeksi üst notalarıyla ruhunuzu canlandırıyor.Maskülen kokusuyla cool erkeklerin tercihi olacak. Doğal ve mis kokulu Wave, odunsu üst notaları ve enerjik doğasıyla sportmen erkekleri canlı ve enerjik hissettiriyor. İçeriğinde bulunan Neroli, mandalina, bergamot, Fas sediri, yasemin, Akdeniz ladini ve patchouli esanslarıyla özel bir parfüm deneyimi yaşatıyor.