Zarafet sahibi kadınlara

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Intimissimi, ürünlerinin arasına bu kez yeni bir parfüm ekledi.

Çiçeksi ve şehvetli kokusuyla Unica. gizem taşıyan kadınlara hitap ediyor. Şık, özgün kutusuyla parfüm, özel günler için de mükemmel bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor.

Ferah bir doğa esintisiyle bezenmiş parfümün burnunuza taşıdığı taptaze beyaz çiçek demetleri arasında frezya ve şakayık bulunuyor. Odunsu baharat aromalarıyla da süslenmiş vanilyanın tatlı dokunuşuyla Unica, kendine güvenen, şehvetli ve zarafet sahibi kadınlara hitap ediyor.







