Shiseido, Zen ile yoğun duygular yaşatan kehribar, mavi gül ve paçuli kokularını bir araya getiriyor.

Her kokunun bir karakteristik özellikle özdeşleşebildiği Zen’de; gizli kalmış birçok koku teninizde alışılagelmişin dışında bir uyum ile bütünleşiyor. Shiseido Zen; mavi gül ile narin ve meyvemsi notalar barındırıyor. Yazı karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde kısa ömürlü mavi gülün kokusunu hapseden bu koku, uzun süreli kalıcılık sağlıyor. Ana vatanı Asya olan paçuli Zen’in ikinci baskın kokusu. Saf ve asilliğiyle dikkat çeken koku, odunsu ve baharat ağırlıklı notalarla sizi Zen bahçelerine götürüyor. Zen meyveli notalarını greyfurt, ananas, şeftali gibi klasiklerin yanında mavi gül'den; tazelik hissi veren notaları frezya, gardenya, menekşe ve sümbülün yanı sıra anti-stress özelliği gösteren Çin gülü ve nilüfer çiçeğinden; baharatlı oryantalist notalarını ise Hint nanesi, kehribar ve tütsüden alıyor.

Zen Eau De Parfum 50 ml: 299,00 TL

Zen Eau De Parfum 100 ml: 399,00 TL