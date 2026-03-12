Paris Moda Haftası’nın makyaj trendi: Buğulu gözler
Geleneksel dumanlı göz makyajı dendiğinde akla gelen o kusursuz geçişler ve saatlerce süren harmanlama işlemleri geride kaldı. Paris podyumlarında gördüğümüz yeni stil, daha çok 'geceden kalma' veya 'çabasız şıklık' olarak adlandırılan bir estetiğe dayanıyor...
Bu sezon siyah, tek seçenek olmaktan çıkıyor. Paris’teki defilelerde tasarımcılar; derin mürdüm, pas rengi, antrasit ve çikolata kahvesi tonlarını tercih etti.
Neden Yükselişte?
Bu renkler, siyahın aksine her göz rengini patlatıyor ve yüze daha yumuşak, derin bir anlam katıyor.
Pierre Cardin -Paris Moda Haftası
2026 dumanlı göz makyajında iki ana akım dikkat çekiyor:
Grunge Matlık: Tamamen mat farlarla yapılan, göz çukurunu belirginleştiren ve maskülen bir hava katan stil.
Glossy Smoky: Siyah veya kahve tonlarındaki farın üzerine uygulanan şeffaf bir parlatıcı (gloss) ile yaratılan "ıslak" görünüm. Işığı yansıtan bu doku, bakışlara anında taze ve modern bir enerji veriyor.
Saint Laurent - Paris Moda Haftası
Bu Görünümü Nasıl Yakalarsınız?
Baz Hazırlığı: Göz kapaklarınıza kapatıcı yerine hafif bir baz sürün. Cildin doğal dokusunun görünmesi, makyajın modern durması için kritiktir.
Çerçeveleme: Yumuşak uçlu bir göz kalemiyle üst ve alt kirpik diplerini belirginleştirin.
Elie Saab - Paris Moda Haftası
Dağıtma: Bir dağıtma fırçası veya parmağınızla kalemi yukarı doğru, göz kapağının katlanma çizgisine kadar yayın.
Boyutlandırma: Göz kapağının tam ortasına, seçtiğiniz ana renkten (örneğin sıcak bir kahve) bir ton açık veya metalik bir far dokundurarak bakışlarınıza derinlik katın.
Maskara Finali: Hacim veren bir maskara ile kirpiklerinizi belirginleştirin ama onları tek tek ayırmak için çok uğraşmayın; hafifçe birbirine yapışmış kirpikler bu sezonun favorisi.