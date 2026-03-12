Paris Moda Haftası’nın makyaj trendi: Buğulu gözler

Dağıtma: Bir dağıtma fırçası veya parmağınızla kalemi yukarı doğru, göz kapağının katlanma çizgisine kadar yayın.

Boyutlandırma: Göz kapağının tam ortasına, seçtiğiniz ana renkten (örneğin sıcak bir kahve) bir ton açık veya metalik bir far dokundurarak bakışlarınıza derinlik katın.

Maskara Finali: Hacim veren bir maskara ile kirpiklerinizi belirginleştirin ama onları tek tek ayırmak için çok uğraşmayın; hafifçe birbirine yapışmış kirpikler bu sezonun favorisi.