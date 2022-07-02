Pudra nedir? Pudra çeşitleri nelerdir? Transparan pudra ve kompakt pudra farkı nedir?

Makyaj yapan kadınlar için olmazsa olmazlardan olan pudra birçok anlamda işe yarar bir ürün. Pudra, makyaj duruşunu stabilize etmek ve teni taze tutmak gibi birçok işlevi görür. Farklı çeşitleri de bulunan pudranın makyaj konusunda hayat kurtarıcı bir ürün olduğu söylenebilir. Cildi hassas olanlar için pudranın önemi daha fazla artar. Doğru markadan, doğru bir teknik ile pudra kullanmak makyaj konusunda daha rahat bir ortam sağlar. Daha güzel görünüm ve kalıcı makyaj için doğru pudra seçimi oldukça önemli bir etken.



Pudra nedir ve çeşitleri nelerdir?

Pürüzsüzlüğü güçlendiren ve aynı zamanda tene uygulanan makyajın kalıcılığını artıran pudra, sağlıklı bir cilt görünümü için tercih edilen bir malzeme. Makyaj konusunda yardımcı bir rol üstlenen pudranın cilde birçok yararı bulunur. Makyajın temel amaçları arasında yer alan pürüzsüzlük ve sağlıklı bir cilt görünümü konusunda pudra büyük etkileri olan bir malzeme. Güzel ve pürüzsüz bir görünüm elde etmek için seçilen makyaj malzemesinin kalitesi kadar, uygulanan tekniğin önemi kadar pudra kullanımı da dikkat edilmesi gereken ayrıntılar arasında yer alır. Doğru ve kaliteli ürün seçimi, ürünlerden en güzel verimi alabilmek için doğru işlem ve en sonunda da kaliteli bir pudra ile makyaj işlemi tamamlanabilir. Pudralar işlevlerine ve kullanım amaçlarına göre farklılıklar gösterir. Amaçlara ve formlara göre gruplara ayrılan pudraların kullanım yerleri de değişir. Pudra çeşitleri şunlardır:

Makyaj sırasında en çok tercih edilen şeffaf tonlu transparan pudra.

Işıltılı aydınlatan pudra.

Sıkıştırılmış pudra.

Talk pudra çeşidi de makyaj sırasında tercih edilen pudra türlerinden.

Transparan pudra

Renksiz bir ürün olan transparan pudra toz formlu olur. Toz formlu olan transparan pudralar kapatıcı olarak kullanılmaz. Ciltte renk farklılığı yaratmayan bu pudra türü makyajı sabitler ve makyaj duruşunun daha güçlü olmasını sağlar. Ayrıca terlemeye karşı başka makyaj ürünleri de arıyorsanız 'Terlemeye, suya dayanıklı 13 makyaj ürünü' haberimizden de size uygun olan makyaj ürününü seçebilirsiniz. Baking uygulamak için, cilt yüzeyinde yaşanan parlama sorunu için en çok tercih edilen pudra türleri arasında transparan pudralar yer alır. Makyaj konusunda doğal bir görünüm ve uzun süre kalıcı etki isteyenler için en ideal pudra tercihi transparan pudralar olur. Toz formlu olan bu pudra türü tene mat dokunuş etkisi uygular ve tende yaşanan yağlanma sorununa iyi gelir. Parlama sıkıntısını gidererek daha duru bir cilt yapısına sahip olma şansı sunar.

Işıltılı aydınlatan pudra

Bu tarzdaki pudranın en büyük özelliği cilt için ışıltılı bir bitiş imkanı sunması. Teninde yağlanma gibi sorunlar yaşamayanların tercih ettiği aydınlatıcı pudra, gece makyajları için vazgeçilmez bir malzeme. Hem toz formunda hem de sıkıştırılmış form yapısında bulunabilen aydınlatıcı pudra cilde sıcak bir duruş katar. Aydınlatıcı pudra ile daha sıcak bir duruş elde etmek isteyenler pudranın yanında bronzer kullanımı tercih edebilirler.

Talk pudra

Talk pudra, halk arasında bebek pudrası olarak bilinir. Toz formunda ve beyaz renkte olan bu pudra çeşidi cilt üzerinde fazla yağın alımında ve nemin alımında kullanıma tercih edilir. Makyaj ritüelinde kesin bir rolü olmayan talk pudra, özel makyaj pudralarının bulunamadığı zaman makyaj sabitleyici olarak kullanılabilir. Beyaz renginde olduğu için fazla kullanımı yapay bir görünümün oluşmasına neden olabilir.

Sıkıştırılmış pudra

Sıkıştırılmış, kompakt pudra diğer pudra çeşitlerine göre daha yoğun bir forma sahip. Bu yoğunluğu sebebiyle kapatıcı olarak da kullanılabilir. Farklı renk seçenekleri bulunan sıkıştırılmış pudralar her cilt tonu ile uyumlu olur. Kısa makyaj tazelemeleri ve ince dokunuşlar için birçok kişinin tercihi sıkıştırılmış pudralar. Bu pudra türü oldukça dayanıklı ve kalıcı etkiye sahiptir.