Allık çeşitleri: Krem, toz, likit allık... En iyi 20 allık
Allık makyajımızın olmazsa olmazı arasında yerini alabilir. Cildinize fazla ürün kullanmak istemezseniz bile allık kullanarak daha canlı bir görünüm sağlayabilirsiniz. Peki cilt tipinize göre en iyi allık hangisi? İşte hem krem hem toz hem de likit allık serimiz...
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Allık çeşitleri cilt tipine ve yüz şekline göre değişiklik gösteriyor. Doğal ve hafif makyaj yapmak isterseniz bile hem pratik hem de etkili allık ürünleri ile mükemmel bir görünüme kavuşabilirsiniz. Öncelikle cilt tipinize ve yüz şeklinize göre allık kullanımı haberimize baktıktan sonra cilt tipinize göre allık modelini listemizden seçebilirsiniz. Sizler için 20 model hem likit hem krem hem de toz allık ürünlerini seçtik.
Milk Lip and Cheek Mini
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BENEFIT: BENETINT LIKIT DUDAK VE YANAK ALLIĞI
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L'OREAL: L'OREAL PARIS WOKE UP LIKE THIS LIFE'S A PEACH
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REVOLUTION: ULTRA BLUSH PALETTE SUGAR AND SPICE