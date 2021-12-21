Allık çeşitleri: Krem, toz, likit allık... En iyi 20 allık

Allık çeşitleri cilt tipine ve yüz şekline göre değişiklik gösteriyor. Doğal ve hafif makyaj yapmak isterseniz bile hem pratik hem de etkili allık ürünleri ile mükemmel bir görünüme kavuşabilirsiniz. Öncelikle cilt tipinize ve yüz şeklinize göre allık kullanımı haberimize baktıktan sonra cilt tipinize göre allık modelini listemizden seçebilirsiniz. Sizler için 20 model hem likit hem krem hem de toz allık ürünlerini seçtik.

Milk Lip and Cheek Mini