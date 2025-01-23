2025 saç bakım trendleri ve 7 bakım ürünü

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Elele Aralık 2024 - Ocak 2025 sayısından

Kaküller

Bu sezon perde kaküller, lob kesimlerle geri dönüyor. Omuz hizasında ya da biraz daha uzun bırakılan bu kesim, yüze hareket kazandırırken özellikle oval ve kare yüz tiplerine çok yakışıyor. Doğal bir görünüm için uçlara hafif dalgalar eklerseniz harika bir sonuç elde edebilirsiniz.

Keskin bob kesim

Çene hizasında düz çizgilerle yapılan bu kesim, güçlü bir duruş sergiliyor ve özellikle ince telli saçlara hacim katıyor. Kare ve uzun yüz şekilleri bu kesimle mükemmel uyum sağlarken, düz saçlarda minimal, modern bir şıklık yakalayabilirsiniz.

Katlı uzun saçlar

Uzun saçlardan vazgeçemeyenler için katlı kesimler, 2025’in favorilerinden. Katlı uzun saçlar, saça hacim ve hareket kazandırıyor, aynı zamanda yüzü incelterek doğal bir çerçeve yaratıyor. Özellikle yuvarlak yüzler bu trendi hiç düşünmeden deneyebilir. Doğal dalgalarla kullanıldığında romantik ve zarif bir hava katıyor.

Pixie kesim

Cesur ve modern bir görünüm arayanlar için kaküllü pixie kesimler bu kış çok moda olacak. Kaküller, çene hizasına yakın kısa saçlarla birleşerek dramatik bir görünüm sunuyor. Kalp ve oval yüz şekillerine çok yakışan bu stil, yüz hatlarını ön plana çıkararak güçlü bir imaj yaratıyor.

Orta boy

Doğal dokulu, omuz hizasında kesilmiş saçlar bu sezon oldukça popüler. Katlandırmadan sade bir kesimle kullanılan bu stil, sade bir şıklık yaratıyor. Tüm yüz tiplerine uyum sağlayan bu model, özellikle yoğun bir görünüm istemeyenlerin tercihi.

2025 SAÇ BAKIM TRENDLERİ

2025 yılında saç bakımı, doğal içeriklerle derinlemesine bakım yapmaya ve saçın doğal dokusunu koruyarak sağlıklı bir parlaklık kazandırmaya odaklanıyor. İşte bu yıl moda olacak saç bakım trendleri:

Bitki özlü ürünler

Fermente içerikler cilt bakımında olduğu kadar saç bakımında da popüler hale geliyor. Özellikle yeşil çay, pirinç suyu, ve probiyotik bakımından zengin ürünler, saçın kökten uca güçlenmesine yardımcı oluyor. Fermente içerikler saçın nem dengesini sağlarken, saçı besleyip doğal bir parlaklık katıyor. Kişiye özel

Bu yıl, kişiye özel saç bakımı trendinin ön plana çıktığını görüyoruz. Cilt bakımı gibi, saç bakımı da saçın özel ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Saç analizi ve özel testler sonucu hazırlanan, kişiye özel formüller içeren şampuanlar, bakım yağları ve saç maskeleri ile her saç tipine özel bakım sağlanıyor. Sürdürülebilir ürünler

Çevre dostu ve sürdürülebilir içeriklere sahip bakım ürünleri, bu yıl da popülerliğini koruyor. Kimyasal içermeyen, vegan ve biyobozunur ambalajlarda sunulan saç bakım ürünleri, doğaya saygılı bir saç bakım rutini oluşturmak isteyenlerin ilk tercihi. Organik ve doğadan elde edilen bitki özleri içeren ürünler, saça doğal bir görünüm kazandırıyor. Saç derisi bakımı

Saç bakımında sadece saç tellerine değil, saç derisine de odaklanmak, bu yılın en dikkat çeken trendlerinden. Saç derisini arındıran peeling ürünleri, nem dengesini sağlayan serumlar ve masaj aletleri ile saç derisinin sağlıklı kalması sağlanıyor. Saç derisinin temiz ve dengeli olması, saçın daha güçlü ve hızlı uzamasına katkıda bulunuyor. İçten gelen güç

Güçlü ve sağlıklı saçlar için beslenmenin önemi büyük. Saç sağlığını içeriden desteklemek amacıyla vitamin, biyotin, omega-3 ve kolajen içeren takviyeler bu yıl oldukça revaçta. Saç dökülmesini azaltan, saçın daha dolgun ve sağlıklı görünmesini sağlayan takviyeler, 2025’in vazgeçilmez saç bakım trendlerinden biri olacak.

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Dua Lipa

Ünlü şarkıcı yeni imajında kat verilmiş uzun saçlarıyla dikkat çekiyor.

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Emma Corrin

Pixie kesimi ve kısa saç stilleri, cesur bir görünüm isteyenler için oldukça güzel bir örnek.

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Margot Robbie

Güzel oyuncu sade ve omuz hizasında kesilmiş orta boy saçlarıyla klasik bir şıklığı tercih eden ünlülerden. Margot’nun omuz hizasında, katmansız saçları, tüm yüz tiplerine yakışacak bir seçenek.

Hyaluronik sist içeren formülü ile saçı nem ile dolgunlaştırmayı, ağırlaştırmadan saçı 10 kat daha fazla nemlendirmeyi amaçlıyor. Saç teli kalınlığını artırmaya yardımcı oluyor. Kuru veya ıslak saça, saç boylarına uygulanabiliyor.

Elseve Hyaluron sprey 239,95 TL

Saçların elektriklenmesini önlemeyi hedeflerken, özellikle kış aylarının sert koşullarında saçları korumak için tasarlanan ürün, saçlara doğal bir parlaklık kazandırmayı amaçlıyor. Durulama gerektirmeyen bu ürün, saçları ağırlaştırmadan etkili bir bakım sunmaya yardımcı oluyor.

Aveonix elektriklenme karşıtı durulanmayan saç bakım kremi 339 TL

Bu saç bakım ürünü saçlara daha canlı ve parlak bir görünüm vermeye yardımcı oluyor. Saçların daha kolay taranmasını sağlarken, elektriklenmeyi önlemeyi de hedefliyor. Şampuanlanmış ve durulanmış saça, saç diplerinden uçlara doğru masaj yaparak uygulanıyor. Birkaç dakika beklettikten sonra durulanıyor.

Ashley Joy frambuaz ve hyaluronik asit özlü saç sirkesi & toniği 349,90 TL

Artık saçımız için kullandığımız tarağın da çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ürün saçları yıpratmadan taramayı amaçlıyor.

Tangle Teezer The Ultimate Styler tarak 725 TL

Saçlarınızı ağırlaştırmadan saç şeklinizi korumayı amaçlarken içeriğindeki keratin ile saçınızı besler.

Bee Beauty kerati̇n saç spreyi̇ 125 TL

Bu saç kremi, saçı üç kat daha fazla nemlendirerek saçı yumuşak, pürüzsüz ve beslenmiş hissettirmeyi amaçlıyor. Kırılgan ve seyrek saçları güçlendirmeye yardımcı olur. Saçı yıkadıktan sonra ıslak saç ve saç derisine masaj yaparak uygulanıyor.

Aveda Invati Ultra krem 1649 TL

Saça nem sağlarken dolaşıklığı anında açmayı amaçlıyor. Saçlar anında parlarken kuru ve işlem görmüş saçlar için idealdir. Elinizle tüm saça dağıtın ve 3-5 dakika bekleyin. Sonra durulayın.

Milk Shake Insta Lotion sıvı saç maskesi 720 TL