Nefes alamıyor, bunalıyor musunuz? Rasta saç isyanınıza tercüman olacak. Sokak kültürünün ve yaz modasının vazgeçilmezi, zahmetsiz bakımıyla son derece pratik. Farklı bir stil yaratmanızı, her zaman fark edilmenizi sağlayacak bu saç modeliyle ilgili merak edilen sorular: Rasta saç nedir, rasta saç nasıl yapılır, rasta saç yaptırmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler neler? Cevaplar burada.

Tüm dünyada esen Afro-Amerikan rüzgarının saçlara ve ruhlara dokunuşu rasta saç. Rasta, Afrika kökenli halkların kadim kültürlerine ve bundan doğan Rastafarian felsefeye dayanır. Rasta aynı zamanda bu felsefeye bağlı olan kişilere verilen isim. Adaletsizliklere karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyen, hakları için ayağa kalkan ve özgürlük şarkılarıyla meşhur olan Jamaikalı efsane şarkıcı Bob Marley de rastafarian felsefenin temsilcisi. Bu felsefe siyahi halkların Amerika kıtalarında geçmişte vurulmuş oldukları kölelik zincirlerinden tam anlamıyla kurtuluşunu hedefler. Bunun için ırk ayrımcılığının tam anlamıyla son bulmasını, Afro kültürün canlandırılmasını ve Afro halkların özgürce nefes alabilmesini savunur. Bu kültürel yeniden dirilişin bir unsuru olarak, rasta kıvırcık saçların normlara uygun hale getirilmesi için düzleştirilmesini öngören sıradanlaşmış anlayışa karşı çıkar. Afrika kökenli halkların hacimli, nemli ve kıvırcık saç yapısıyla yeniden barışması hedeflenir. Bu felsefenin temsilcileri Afrika’nın kendine özgü saç modeli olan bugün bizim de rasta saç adını verdiğimiz dreadlock saç modelini kullanır. Rasta kültürünün bir parçası olan bu saç modeli, 1970’lerde ve 1980’lerde tüm dünyaya Afro-Amerikalıların sesini duyurdu. Bugün Rastafarian felsefenin çıkış noktası olan yaşam hakkı ve nefes alabilme talepleri hiç olmadığı kadar yakıcı ve güncel. Ve bugün yine özgür ve doğaya yüzünü dönen insanlar rasta saç uzatıyor. Rasta saç bugün de dünyada sokak kültürünün ve yaz mevsiminin vazgeçilmezi.

Rasta saç, yaz aylarında sizi saç bakımından kurtarırken saçlarınızın her zaman güzel ve dikkat çekici durmasını sağlar. Rasta saç yapılması zor ama kullanılması son derece rahattır. Rasta saça göstereceğiniz dikkat ve bakımla rasta saçlarınızı uzun bir süre kullanmanız mümkün. Son olarak rasta saç sıcak iklimlerin saçı o yüzden en çok yaz mevsimine, sahile ve denize yakışır. İşte size rasta saçla ilgili bilmek istediğiniz her şey!

Rasta Saç Yaptırmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Rasta saç yapılması son derece zahmet isteyen bir saç modeli. Rasta saç yapmayı bilen ve bu işin eğitimini almış insanların çalıştığı pek çok mekânda rasta ördürmek mümkün. Rasta ördüreceğiniz mekanların güvenli ve sağlıklı yerler olmasına özen gösterin. Rasta saç örme süresi üç güne kadar çıkabiliyor. Rasta saç yaptırmak isteyenlerin bu yüzden sabırlı olmaları gerekir. Unutmamak gerekir ki bir rasta saç iyi bakılırsa on aya hatta bir seneye kadar dayanabilir. Böylece baştan sabır gösterip rasta ördürerek maşa, fön, kesim gibi işlemler için kuaförde geçirdiğiniz zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

Rasta saç yaptıracak kişinin saç yapısı ve uzunluğu son derece önemli. Rasta yapılacak saçın çok ince telli olmaması ve 15-20 santimetreden uzun olması gerekiyor. Uzun olmayan saçlara sentetik saçlar ekleyerek de rasta yapmak mümkün. İnce telli saçlarda rasta tam istenildiği gibi durmazken ince saçlı kişinin saçları da bu işlemden kötü etkilenebilir. Rasta saç yapıldıktan sonra geri açılması mümkün değil. Dolayısıyla rastadan sıkıldığınız zaman saçlarınızı çok kısa kestirmeniz gerekiyor. Demek ki iyi düşünüp taşınıp rasta kararı almak gerekiyor.





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Rasta Saç Nasıl Yapılır?

Rasta saç saçın ince ince petek şeklinde tutamlara ayrılmasına dayanıyor. Bu tutamların tığ yardımıyla örülmesi ya da krepe yapılarak sonradan reçine, balmumu yardımıyla bir araya getirilme işlemiyle tamamlanıyor. Hijyen ve yıkama açısından en çok tavsiye edilen rasta saç modeli tığla örme şeklinde yapılan rasta. Tığ yardımıyla yapılan rasta saçın yapım süresi on beş saati geçebiliyor. Geleneksel rasta saç yapımındaysa saçlar iki santimetrelik tutamlara ayrılır ve bu tutamların dibine düğüm atılır. Bu düğümler saçın bozulmasını engeller. Bu tutamlar krepe yapılır. Krepeyle tülertme yapılan parçalar tekrar ikiye ayrılır. Bu parçalara elle reçine sürülür. Bu işlem de yaklaşık yirmi saat sürer. Özgürlük emek ister.





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Rasta Saç Bakımı

Sizi uzun süre saç bakımından ve kuaförden kurtaracak olan rasta saç eğer dikkatli bakmazsanız görünümle ve sağlıkla ilgili bazı sıkıntılar yaşamanıza neden olabilir. İşte bazı bakım önerileri: