Bazen kıvırcık istersin! Düz saçları kıvırcık ve dalgalı yapmak için ipuçları ve işlevsel 5 ürün
Düz saçları dalgalı veya kıvırcık hale getirmek, sanıldığı kadar zor değil. Doğru teknikler ve ürünlerle, saç tipiniz ne olursa olsun istediğiniz buklelere kavuşmanız mümkün. İşte düz saçları dalgalı ve kıvırcık yapmanın yolları...
Düz saçlara sahip olmak güzel olsa da, bazen farklı bir görünüm arayışıyla dalgalı veya kıvırcık saçlara geçiş yapmak isteyebilirsiniz. Neyse ki doğru teknikler ve ürünlerle, saç tipiniz ne olursa olsun istediğiniz buklelere ısı kullanmadan kavuşmanız mümkün.
Genel İpuçları:
Nemlendirme: Düz saçı kıvırmak, saçın kurumasına neden olabilir. Bu nedenle nemlendirici şampuan, saç kremi ve durulanmayan saç kremleri kullanmak önemlidir.
Ürün Kullanımı: Bukle belirginleştirici köpükler, jeller, kremler ve sabitleyici spreyler, buklelerin formunu korumasına yardımcı olur. Deniz tuzu spreyleri ise saça plaj dalgaları ve hacim katabilir.
Hava Kurutma veya Difüzör / Vigo: Buklelerin doğal formunu korumak için saçınızı hava ile kurutmayı tercih edin veya fön makinenizin difüzör / vigo başlığını kullanarak saçınızı nazikçe kurutun. Saçınızı havluyla sertçe ovuşturmaktan kaçının.