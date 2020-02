Erkek saç modelleri arasından, erkek uzun saç ve kısa saç modellerine göz gezdirdik. Bu modellerin erkeklerin yüzüne yakışabilecek olanlarını seçmelerini önerdik ve modelin özelliğini anlattık.

Erkeklerin sadece giyim tarzları stilini yansıtmaz. Aynı zamanda saç modelleri de tarzın tamamlayıcısıdır. Saç modeli erkeği çekici kılan detayların başında geliyor. Yüz şeklinize göre seçeceğiniz saç modeli size istediğiniz karizma ve havayı kazandırabilir. Bu yazımız sizin için beyler… Erkek saç modelleri neler, hangi tarzlar moda, gelin birlikte göz atalım.





Erkek Uzun Saç Modelleri

Erkek uzun saç modelleri popülerliğini korumaya devam ediyor. Uzun saçların bakımı biraz zor olsa da bu zahmete değdiğini garanti edebiliriz. Özellikle kadınların ilgisini çeken özgür ve asi bir görünüm sağlayan erkek uzun saç modelleri içinden sizin için birkaç seçim yaptık.





At Kuyruğu

En dikkat çeken örnek, at kuyruğu yapılmış saçlar. Yarım at kuyruğu şeklinde de kullanılabiliyor. Uzun ve oval bir yüzünüz varsa saçlarınızı bu tarz kullanabilirsiniz. Erkek saç modelleri içinde hala en popüler modelin at kuyruğu olduğunu söylemek pekâlâ mümkün.







Sörfçü Model

Erkek saç modelleri içinde sörfçü saçı olarak adlandırılan bu modelde saçlar ortadan ikiye dağınık bir şekilde bırakılıyor. Sörfçü model özellikle yazın çok tercih ediliyor.







Katlı Kesim

Erkek saç modelleri arasında en çok rastladığımız model, önleri kısa, arkaları uzun olan katlı kesimdir. Katlar doğal bir hareket kattığı için çok fazla uğraş ve şekillendirme ihtiyacı duymadan kullanabilirsiniz. Saçlarınız kalın telli ve gürse aynı modeli geriye doğru tarayarak da kullanabilirsiniz.







Uzun Saç ve Sakal

Özgür ve asi bir ruhunuz varsa bu model tam size göre. Sakalınızı uzatıp saçları açık bırakıp biraz da şekillendirici yardımıyla dalgalandırarak istediğiniz asi havaya kavuşmanız mümkün. Erkek saç modelleri arasından kadınların çok beğendiği bu modeli koruyabilmek için saçlarınıza biraz bakım yapmayı ihmal etmeyin.







Erkek Kısa Saç Modelleri

Erkeklerin özellikle yazın tercih ettiği kısa saçlar, hem sıcak havalarda rahat etmelerini sağlar hem de hazırlanma süresini yarıya indirir. Erkek kısa saç modelleri arasından tarzınıza ve yüzünüze en uygun olanı seçebilirsiniz.





Undercut Model

Yanların ve arkaların kısa olduğu bu modelde üstler uzun bırakılır. Erkek saç modelleri arasında, undercut modelin öncüsü David Beckham diyebiliriz. Kullanımı gayet rahat olan bu model hemen hemen her yüz tipi için de uygundur. Sakalla kullanıldığında aykırı bir hava kattığını söyleyelim.













Fade Model

Undercut modele benzeyen ancak onun çok daha kısası olan modeldir. Yine üstler yan ve arkalara göre biraz daha uzundur. Küçük bir yüz yapınız varsa fade modeli tavsiye ederiz.





Klasik Model

Saçın her yerinin eşit olduğu modeldir. Klasikten vazgeçemeyenler için ufak bir tavsiyemiz var. Saçınızı farklı yönlere dağıtıp karıştırarak bu modelin biraz daha modern görünmesini sağlayabilirsiniz.