Saçımızı nasıl boyamak lazım, ne tip boya almak lazım, tonu nasıl tutturacağız ve bunun gibi birçok sorunuza elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışacağız.

Saç boyamadan önce ve saç boyama esnasında yapılması gereken bazı önemli noktalar var.





1) Saç Yıkama:







Saçınızı 1-2 gün evvel yıkayın. Yeni yıkanmış saça boya yaparsanız o da tutar elbette ama en az 24 veya 48 saat evvelden yıkarsanız saçın boyayı tutmasına yardımcı olan doğal yağların oluşması için zaman bırakmış olursunuz. Ek bilgi, normalde krem kullanıyorsanız, saçınızı boyamadan evvelki son yıkamada kullanmayın çünkü krem oluşan o doğal yağları yok eder.





2) Renk Seçimi:

Eğer deneyimli değilseniz ve saçınızı ilk defa boyayacaksanız doğan renginizin 2 ton açığı veya koyusunu deneyin, daha farklı tonlar macera olacaktır , sonucu pek kestiremeyebilirsiniz. Ayrıca kendi saç tonunuza göre boya farklı sonuçlar verebilir. Örneğiz, eğer kumralsanız ve doğal sarışın bir arkadaşınız sizinle aynı kahve tonunu denediğinde onda başmbaşka açık bir ton oluşurken sizde çok daha farklı bir sonuç verebilir. Kutu boyaların üzerinde yer alan “saç renginiz” ve “boya sonrası sonuç” renklerini dikkatle inceleyin. Burada önemli bir tüyo, boyalı saçınızı değil diplerdeki kendi asıl renginizi baz alın. Yani saçınız açık renge boyalıysa koyu tonlarla kapatabilirsiniz ama dipleriniz koyuysa boyayla onu 2-3 ton açmayı beklemeyin. Buna dikkat!





3) İki Kutu Boya Alın:

Saçlarınız uzunsa zaten iki kutu boya alın ama uzun değilse bile olası hatalar ve boyanın yetmemesi gibi durumlara karşı siz her halükarda yedek bulundurun. Böylece saçınızın yarısı tam istediğiniz renkte, yarısı boya yetmediği için farklı renkte gezmekten kurtulursunuz





4) Renk Testi Yapın:







Diyelim ki bir yukarıdakilere göre bir boya seçtiniz, ama tüm saçınızı boyamadan evvel ensenize yakın bir yerden altta kalan bir tutamı alın ve boyayın. Yarım saat bekleyin yıkayın ve sonucu görün. Memnunsanız saçınızın kalanını aynı renk boyayla ertesi gün boyarsınız. Memnun değilseniz en azından saklayabilirsiniz ve başka renk deneyebilirsiniz. Bütün saçınızı felakete sürüklememiş olursunuz.







5) Havlu, Vazelin, Eldiven, Gazete, Tarak Ve Toka

Evet bunlar en az boya kadar mühim malzemeler, mutlaka elinizin altında bulunmasını öneririz. Eski bir tshirt’ünüzü giyerek başlayın ki boya sıçrarsa üzülmeyin. Ayrıca saçınızı nerede boyayacaksanız etrafta leke olmasını istemediğiniz şeylerin üstünü ve yerleri gazeteyle örtün ki bir de boya lekesi çıkarmakla uğraşmayın.



Saçınızı parçalara ayıracağınız için tercihen 3-4 tane toka bulundurun ve ince dişli bir tarak da hazır olsun. Normalde boyama kitlerinde plastik eldiven olur ama siz yine de ameliyat eldiveni bulabilirseniz onlardan da alın. İşlem yaparken çok daha kolay olur. Saçınızı boyamaya başlamadan evvel cildinizdeki boya lekelerini önlemek için vazelin gerekeceğinden evde yoksa satın alın, yanınızda bulunsun. Alternatif olarak dudak nemlendirici de kullanabilirsiniz (ruj değil, çatlamayı önleyici dudak koruyuculardan söz ediyoruz)





6) Boya Kiti







Ne tip bir boya kiti seçeceğinize göre bu adım gerekli olabilir veya olmayabilir. Eğer tüplü boyalardan seçecekseniz bu adımı atlayabilirsiniz. Ama boya tüpü ve oksidan kremle kendiniz karıştırarak boyamayı tercih edecekseniz o zaman boya karıştırma kabı ya da porselen bir kase ve boya fırçasına ihtiyacınız olacak.





7) Boyamaya Başlarken

Gazete kağıtlarınızı yere ve eşyaların üzerine serdiniz, eski bir t-shirt giydiniz ve tercihen koyu renkli eski bir havluyu da omuzlarınıza almakla başlayın. Havluyu bir kelebek toka ya da mandala boynunuza sabitleyin, saç diplerinize ve kulaklarınızın etrafına, ensenize vazelin sürün ve saçlarınızı mutlaka tarayın. Boya sürülecek saçların karışık olmaması çok önemlidir





8) Saçlarınızı Ayırın

Saçlarınızı iyice tarayıp açtıktan sonra 4’e ayırın. Önce ortadan ikiye ve sonra onu da yatay iki parça olarak ayırın. Bu ayrıdığınız parçaları birbirine değmeyecek şekilde tokalarla ayırın.





9) Önce Dipler Sonra Uçlar







Boyayı diplerden başlayarak uçlara doğru sürün. Önce en tepedeki orta ayrımını, sonra tarakla ayırarak şerit halinde altındaki kısımları da boyarsanız en görünen yerlerin kapanacağından emin olursunuz. Üst kısım boyaması bittikten sonra ensedeki tutamları bu kez yatay olarak şeritlere ayırarak boyama işlemini tamamlayın. Saç diplerinizi tamamen boyadıktan sonra tarayın ki boyanın ulaşmadığı yerler varsa oralara da eriştiğinizden emin olun. Saçların uçlarını da kalan boyayla tamamen boyadıktan sonra (eldivenli) ellerinizde kafa derinize masaj yaparak tüm boyayı yedirin ve kuru bir yer kalmamasını sağlayın. Son kez tarayın ve saatinizi kurun.





10) Saçı Yıkama

Çoğu boya 30 dk bekletilir ama siz yine de kutunun üzerindeki talimatları okuyun ona göre bekletin. Süre dolduğunda hemen şampuanlamayın. Önce ılık ve hatta yapabiliyorsanız soğuk suyla saçınızdaki boyayı akıtın. Boya saçınızdan tamamen akıp berrak hale gelene kadar akıtın. Saçınızı en az 1 saat daha bekletip öyle şampuanlarsanız boyanın daha kalıcı olmasını sağlarsınız. Şampuan sonrası boya kitinden çıkan kremi de kullanarak boyayı sabitleyip saçınıza bakım yapabilirsiniz.





İşte bu kadar!



