Evde saç nasıl kesilir? Pratik öneriler

Saçlarınız için eskisi kadar kuaföre gidemiyorsunuz ve bu durum canınızı sıkmaya mı başladı? Merak etmeyin yalnız değilsiniz, tüm dünyada kadınlar aynı sorundan muzdarip. Hatta Taylor Swift bile geçtiğimiz bahardan beri saçlarını kendisinin kestiğini açıkladı. Belki de eskisine oranla daha dağınık görünen kaküllerinin sebebi de budur. Siz de en azından saçlarınıza biraz şekil vermek için evde kendi imkanlarınızla kesim yapmak istiyorsanız, önerilerimiz sizin için hazır. Peki, evde saç nasıl kesilir? Uzamış saçlar nasıl kısaltılır? Yakından bakalım...

1- Saçlarınızı kesmeye gerçekten ihtiyacınız var mı?

Bu soruyu kendinize ciddi ciddi sormalısınız çünkü sonuçlarını değiştiremeyeceğiniz bir işe kalkışmak üzeresiniz. Aşırıya kaçmadan ya da pişman olmadan yapabileceğiniz başka değişiklikler olduğunu unutmayın. Saçlarınızın uçları kırıldıysa ya da farklı bir şekilde zarar gördüyse, kesmeden önce farklı bakım ürünleriyle onarmaya çalışabilirsiniz.

Sadece sıkıntıdan mı saçınızı kesmek istiyorsunuz yoksa gerçekten ihtiyacınız var mı? Bu soruya dürüstçe cevap verip sonra okumaya devam edin!

2-Saçlarınızın temiz ve kuru olmasına dikkat edin

Genelde kuaförde saçlarınızı yıkadıktan sonra tarayıp kesme işlemine başlarlar. Siz de böyle yapmanın doğru olduğunu düşünebilirsiniz ama kuaförlerin böyle bir kesim için eğitim aldığını unutmayın. Siz saçlarınız ıslakken, özellikle dalgalı ya da kıvırcık saçlarınız varsa düşündüğünüzden daha kısa kesim yapabilirsiniz. Ama evdeki kesim sırasında saçlarınızı kurutup her zaman kullandığınız şeklini verirseniz, o model üzerinden kesim yapmak hata yapmanızı engeller.

3-Doğru ekipmana ihtiyacınız olacak

Saç kesmek için birçok malzemeye ihtiyacınız var ve bu konuda masraftan kaçınmamalısınız. Sonuçta ilk adımı en doğru şekilde atmalısınız. Saç kesimi için özel olarak üretilmiş makasları kullanmalısınız çünkü evdeki makasınız muhtemelen incecik saç tellerini kesmek için yeterince keskin değil. Üstelik saçlarınız kalın telli olsa bile bu durum değişmiyor. Saç uçlarınızın kötü görünmemesi tamamen seçtiğiniz makasa ve makasınızı kullanma becerinize bağlı. İnce saplı taraklar, bir örtü, bir de ara makası ihtiyaç listenizin diğer maddeleri.

4- Küçük adımlarla başlayın

Yepyeni bir stil denemeyeceğinizi tahmin ediyoruz ama küçük değişimler için bile dikkatli olup saç uçlarınızı küçük hamlelerle kesmelisiniz. Saçınızın gelmesini istediğiniz boyutu düşünün ve buna göre kesmeye başlayın ama hiçbir zaman bir kesimde istediğiniz boya getirmeye çalışmayın. Çünkü hata yaparsanız, saçınızın boyunu eşitlemek için istediğinizden daha kısa kesmek zorunda kalırsınız. Saç uçlarınızı parmaklarınızın arasına alın, parmaklarınız boyunca ince ve eşit bir biçimde sıkıştırın, ardından yarım santim kesin. Sonra diğer saç tutamlarına aynı işlemi uygulayın.

5- Makası kullandığınız yöne dikkat edin

Saçlarınızı ayırıp tutam tutam keserken dikkat etmeniz gereken en önemli konu, makası tutma yönünüz olmalı. Eğer saçlarınızı yatak olarak keserseniz, aynı hizadaki bazı yerlerde dengesiz görünümler olabilir. Bunun yerine saçınızın uçlarından dikey olarak kesim yapın. Böylece eşitlemeniz daha kolay olacak. Tabii kesim ciddi ciddi başladığında, çeşitli videolar izleyerek alıştırma yapabilirsiniz.

6- Kaküllerinize dikkat edin

Hatta kakül kesmeyin! Bu belki de en çok risk alacağınız yer kakülleriniz olacak ve bunu kuaförünüze bırakmak isteyebilirsiniz. Yine de eğer kakül kesecekseniz, kaşlarınızı kendinize için sınır olarak belirleyin ve kaş uçlarınıza denk gelecek kadar yanlardan ayırın, daha geniş kesmeyin. Yine kısa kısa keserek kakül boyutunu eşitleyin.

EVDE KENDİ SAÇIMI NASIL KESERİM?

Evde saç kesimi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı için Elele arşivinden (2020) bir başka makaleye de bakalım: Kendi kuaförünüz kendiniz olabilirsiniz. Belki de bu süreçte kendinize yeni bir hobi kazandıracaksınız. Makaslar hazırsa başlayalım.

1- Hazırlık

Saç kesimine başlamadan önce saç modeline karar vermek, kendinize saç keseceğiniz bir alan bulmak, bu alanı saç kesimi için uygun hale getirmek önemlidir. Kesim için en önemli adım kullanacağınız malzemelerin hazır olmasıdır. Bu malzemelerin başında ise makas gelir. Malzemelerinizi hazırladıktan sonraki aşama ise saçlarınızı kesime hazırlamak. Evde küçük bir kuaför atmosferi yaratabilirsiniz. İsterseniz biraz müzik de ekler; kendi kuaför salonunuzun en önemli müşterisi olarak yeni saç stilinizi oluşturmanın keyfine varabilirsiniz.

2-Saç Modelinize Karar Verin

Saç kesimine başlamadan önce nasıl bir saç modeli istediğinize karar vermelisiniz. Kendi saç modelinizi tutarak sadece kısaltma mı yapacaksınız yoksa yeni bir model mi deneyeceksiniz? Bu model yüz tipinize ve kafa yapınıza uygun mu? Saç modelinize karar verirken doğru soruları sorduğunuzdan emin olun ve kendinize dürüst davranın. Eğer evde saç kesimini ilk kez deneyecekseniz, önerimiz radikal değişikliklerden kaçınmanızdır. İlk kesimlerde kendi modelinizi sürdürmeye çalışarak kısaltmayı denerseniz, bir süre sonra eliniz alışacağından yeni bir modeli denemeye hazır hale gelirsiniz.

3- Mekanınızı Düzenleyin

Saç kesimine başlamadan önce odanızda kesim yapacağınız sakin bir köşe seçin. Yere bir örtü sermeniz, kesim esnasında odanıza saç tellerinizin dağılmasını önleyecektir. Kesimin uzun sürme ihtimaline karşın bir sandalyeye yerleşmenizi tavsiye ederim. Oturduğunuz sandalyenin karşısına önünüzü görebilmeniz için bir ayna yerleştirin. Mümkünse arkanızı görebilmek için de sandalyenin arkasına bir ayna koyun. Kuaförlük yapacağınız mekân hazır.

4-Malzemelerinizi Tamamlayın

Saç kesimi konusunda birçok insanın düştüğü hata makas seçimidir. Makasınız evde kullandığınız kırtasiye tipi makaslardan ya da terzi makaslarından olmamalıdır. Saçınıza istediğiniz gibi şekil vermeniz ve saçınızdaki makas izlerinin kötü görünmemesi için ihtiyacınız olan; kuaförlerin kullandığı profesyonel saç makaslarıdır. Eğer elinizde bir tane yoksa edinene kadar kesime başlamamanızı tavsiye ederiz. Eğer ilk kez kesim yapacaksanız uçları kısa makasları tercih etmelisiniz. Uçları uzun olan makasları yönetmeniz daha zor olacağından, bu tarz makaslarla şekil vermekte zorlanabilirsiniz. Makas dışında yanınızda olması gerekenler: Bir tarak, ıslak saç kesimi yapacaksanız temiz bir şişe içerisinde su, saçınızın yanlarını rahat görebilmeniz için bir el aynası ve istediğiniz saç modelinin bir resmi. Malzemeler de hazır. Şimdi saçlarınızı hazırlayalım.

5-Saçlarınızı Hazırlayın

Saç kesimi yapmadan önce saçlarınızı mutlaka yıkayın. Eğer ıslak kesim yapacaksanız, saçlarınızı taradıktan sonra havlu ile sarın ve ıslaklığını iyice alın. Çok ıslak olan saçta makas kayacağından kesim zor olacaktır. Eğer kuru kesim yapacaksanız saçlarınızı kurutun ve her zaman kullandığınız şekilde tarayın. Saçlarınız da kesime hazır. Artık başlayalım.

6-Kesim Vakti

Saç kesiminin seçtiğiniz saç modeline göre birçok farklı yöntemi var. Örneğin perçem kesimi yapacaksanız saçlarınızın kuru olması kesimi kolaylaştıracaktır. Bukleli, düz ya da dalgalı saçlar için de kesim şekilleri farklılık gösteriyor.

7-At Kuyruğu Yöntemi

Evde saç kesimi için en çok önerilen yöntem at kuyruğu yöntemidir. Yıkadığınız, nemli saçlarınızı iyice tarayın ve tam ortadan hizalayarak ikiye ayırın. Arkada çok sıkı olmayan bir at kuyruğu ile saçlarınızın tamamını toplayın. Bu at kuyruğu ense kökünüzden iki-üç santim aşağıda başlamalıdır. Ardından ikinci bir toka ile kesmek istediğiniz uzunluğu işaretleyin. İşaretlediğiniz noktanın biraz altına makası yerleştirin ve kesin. Ardından saçınızı açın ve kontrol edin; uzun kalan yerlerini düzeltin. Düzeltme işlemi esnasında saçınızı kısaltmamaya özen gösterin. Kesme işleminin ardından saçınızı açın ve kontrol edin; uzun kalan yerlerini düzeltin.

8- Kuru Kesim

Kuruttuğunuz saçlarınızı bir düzleştirici yardımı ile iyice düzeltin. Saçınıza her zaman kullandığınız şekli verin ve saçlarınızı ayırarak kesme işlemine başlayın. Bir yandan sürekli olarak aynadan kontrol edin. Bukleli veya dalgalı saçlara sahipseniz saçınızı kestiğiniz uzunluktan iki ya da üç santim daha kısalacağını düşünerek kesin.

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