Yeni yılda cesarete davet var! TONI&GUY Saç Bakım ve Şekillendirme Ürünleri’nin “Glamour Koleksiyonu” ile yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde şehirli kadının saçlarındaki ışıltı bir güç haline geliyor.





Bu sezon, 60’lı, 70'li yılların kadınsı tavrını referans alıp üzerine modern eğilimleri katan bir trend ile karşı karşıyayız. Sofistike ve retro çizgilerin, kırmızı, çingene pembesi gibi cesur ve güçlü kadını yansıtan renkler ile oluşturduğu sentez sezonun moda yansımalarını oluşturuyor. Glamour kadın, saçını yapmak için harcadığı her dakikanın buna değer olduğunu biliyor ve 60’ lı yılların Bardot tarzı hacimli saçları ve cazibeli tavrını tarzı ile birleştirerek baştan aşağı bakımı ve güzelliği benimsiyor. Hacimli, ışıldayan saçları gösterişli tarzı ile bütünleştiğinde, ortaya çıkan sonuç ise; cesur, göz kamaştıran ve kendine güvenen bir kadın.Yılbaşı gecesinin en parlak yıldızı olmak için, yeni yılı TONI&GUY Glamour koleksiyonu şekillendirme ürünlerinin saçlara kattığı ışıltılı ile karşılayın...Özel olarak geliştirilmiş formülü ile saçların ışıltılı, canlı ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Kuru saçlarınıza püskürtün ve tüm saçınıza eşit bir şekilde uygulayın.Saçlarınızda oluşan elektriklenme ve uçuşmayı engellemeye yardımcı olur. Tek bir dokunuşla, saçınızın daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Saçınızın uzunluğuna göre gerekli miktardaki serumu avuç içinizde yayarak, saç diplerinize gelmeyecek şekilde eşit bir biçimde uygulayın.Işığı saçın dibinden ucuna kadar her noktasında yansıtarak, doğal parlaklıkta bir hacim kazanmasına yardımcı olur. Kuru saçlarınıza eşit bir şekilde püskürtün ve bir şekillendirici yardımı ile dilediğiniz şekli verin.