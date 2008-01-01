Kıvırcık saçları boyamak hiç de kolay bir şey değildir. Özellikle kuaför dışında saçınızın kendiniz evde boyamaya karar verdiyseniz durum daha da ciddi bir hal alır.

Kıvırcık saçlar eşit boyanmadığında farklı renkteki buklelere sahip olmak gibi bir risk taşır. Bu nedenle evde boya yapacaksanız ve kıvırcık saçlarınız varsa çok daha sistematik bir şekilde çalışmalısınız. Öncelikle kıvırcık saçlarınız varsa yüksek kondisyonlu bir boya tercih etmeniz gerekir. Çünkü zayıf boyalar saçınızın eşit şekilde boyanmamasına neden olur. Bu nedenle de dalgalı bir saça sahip olabilirsiniz. Tabii boya seçimi yaparken saçlarınızın sağlığını da koruyan bir boyayı tercih etmeyi unutmamalısınız. O halde gelelim saçınızı aşama aşama nasıl boyamanız gerektiğine:



Adım 1: Öncelikle saçınızın buklelerini iyice açın. Bu şekilde çok daha komojen bir dağılım sağlarsınız. Daha sonra saçınızı iki önde iki de arkada olmak şartıyla dört eşit bölüme ayırın. Ayırdığınız her bölümü yavaşça küçük birer topuz haline getirin ve bu şekilde tutturun.







Adım 2: saç boyanızın rengi koyuysa cildinizde lekelerin oluşmaması için önce boynunuzun üst kısmına, alnınıza ve kulaklarınıza jel sürün. Saç jölesi de aynı işlemi görecektir.



Adım 3: Eldivenlerinizi takın ve boyanın içinden şıkan tüp boyayı şişeye sıkıp, rengi elde etmek için iyice çalkalayın. Tüm renk oluşana ve homojen bir karışım elde edene kadar çalkalamaya devam edin. Boyamaya başlamadan önce bir yere sıkıp yeteri kadar karışıp karışmadığını kontrol etmeyi unutmayın.







Adım 4: Ön üst topuzlardan birini çözün ve rengi orta kısımdan başlayarak saç çizginiz boyunca sürün. Damlama formula işlemi daha kolay hale getirecektir. Saç diplerinizi kapattıktan sonra köklerin uçlarına kadar boya sürüp her iyice karıştırın. Böylece diplerdeki boyalar da uçlara nüfus edecektir. Bu işlemi kalan üç bölümde de tekrar edin ve rengin tam olarak tutması için 30 dakika kadar bekleyin. (Boyanızın üzerinde ne kadar beklemeniz gerektiği yazmaktadır.)







Adım 5: Saçınızdaki tüm boyayı iyice durulayın. Saçınızdan akan su berraklaşıncaya kadar yıkamaya devam edin. Daha sonra şampuanlayın ve yıkayın. Son olarak boyanızın içinden çıkan conditioner’ı uygulayın ve tamamen durulayıp, kurutun. İşte istediğiniz renkteki harika saçlara ulaştınız bile! Üstelik tamamen sizin eseriniz.