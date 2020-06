Karantinadan sonra kişisel gelişimimiz gibi kişisel bakımımızla da ilgilenmek zorunda kaldık. Saç kesimi de buna dâhil. Daha önce evde yapılabilir gibi görünmeyen saç kesimi eğlenceli bir etkinlik haline geldi. Madem durum böyle, o halde saç bakımı ve kesimiyle ilgili evde neler yapmamız gerektiğine yakından bakalım.

Saç bakımına, saçlarınıza en uygun şampuanı, saç bakım kremini ve maskeyi seçerek başlamanız gerektiğini biliyorsunuz. Bunun dışında bazı ipuçlarını uygulayarak saçınızın çok daha pratik çözümlerle güçlenmesini sağlayabilirsiniz, mesela doğal yöntemlerle. Bu yöntemler de doğru ürünler kadar önemli bir konu. Karantinadan sonra kişisel gelişimimiz gibi kişisel bakımımızla da ilgilenmek zorunda kaldık. Saç kesimi işlemi de bu atılımlara dahil oldu. Daha önce evde yapılabilir gibi görünmeyen saç kesimi evde eğlenceli bir etkinlik haline geldi. Madem durum bu, o halde saç bakımı ve kesimiyle ilgili evde neler yapmamız gerektiğine yakından bakabiliriz.

Evde Makas Var Mı?

Eğer saç kesme işlemini evde sıklıkla yapacaksanız kuaför makasları hakkında biraz araştırma yapmanız gerekebilir. Tıraş makası, ara makas ve ince dişli bir tarakla işe başlayabilirsiniz. Saçınızı bu malzemelerle, ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzden daha az keserek başlamanızı öneririz. Uzun kalırsa işlemleri sürdürürsünüz ama istediğinizden fazla kısa keserseniz kendinizi iyi hissetmeme ihtimaliniz artar, bu sebeple her zaman hayalinizdekinden biraz uzun kesmeye çalışın ve tabii ki kesim işlemi sırasında saçlarınızın ıslak olmasına özen gösterin.





YouTube Önemli Bir Kaynak

Saç boyama ve kesimle ilgili soruların cevaplarını güvendiğiniz isimlerden YouTube aracılığıyla tabii ki izleyebilirsiniz ama marka deneyimlerinden de faydalanmanızı öneririz. Markaların resmi sitelerindeki yönlendirmeler ve dikkat çekici uyarılar kısa birer ders niteliğinde olabiliyor. Saç hassas bir konu ve önemli bir adım atmadan önce hem bu işleri ciddiyetle yapan başarılı isimlerden hem de markaların yaptıkları profesyonel çalışmalarda destek almanızı öneririz.

Uzun Saç Boyama

Uzun saç boyama uygulaması için yapmanız gerekenler Selin Yağcıoğlu ile Evde Saç Boyama videosunda tüm detaylarıyla anlatılıyor. Özellikle uzun saçlarınızda, diple uçlar arasında belirgin bir ton farkı varsa bu videodan faydalanabilirsiniz. Zikzak yöntemini daha önce hiç duymadıysanız bu konu hakkında da bilgi sahibi olabilir, konunun basit, düz bir boyama işleminden ibaret olmadığını anlayabilirsiniz. Farklı, küçük hareketlerle büyük başarılar elde edebilirsiniz.





Evde Röfle

Evde röfle yapmak boya yapmaktan biraz daha farklı. Bone ya da krepeli yöntem olmak üzere iki seçenek var. Röfle seti alırken içinden çıkan boneyi kullanarak işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bonedeki deliklerden tığ yardımıyla saçlarınızın istediğiniz kadar kısmını dışarı alıyor, sonra da dışardaki saçlara boyama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu işlem sırasında saçın bekleme süresine dikkat edilmesi gerekiyor. Aşırı bir açılma olmaması ve saçın yıpranmaması için sık sık kontrol ederek sürenin dolmasını beklemekte fayda var. Bazı saçlar yarım saatte istenilen renge erişirken bazıları 15 dakika içinde açılabiliyor.





Boyama Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

Saç boyamayla ilgili sıkça sorulan cevapların derlendiği video ise oldukça bilgilendirici. Merve Özkaynak videoda saçların boyanmadan ne kadar süre önce yıkanmış olması gerektiği, kaç kutu boyaya ihtiyaç olabileceği, bir sonraki boyama işleminin ne zaman yapılması gerektiği ile ilgili genel soruları cevaplıyor.





Evde Saç Kesimi

Yüz şekline göre saç kesimi nasıl olmalı? Evde saç kırıkları nasıl alınır? Evde saç kesimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz gibi sorulara verdiği cevaplar sebebiyle About my Journey sayfasında biraz zaman geçirilebilir. Farklı saç kesim tekniklerini kendi saçları üzerinde gösteren About my Journey videoları tüm aşamaları anlaşılır bir şekilde aktarıyor.





Dökülmeyen Daha Güçlü Saçlar İçin Doğal Bakım

Tatlı badem, ceviz, susam, hindistancevizi, avokado ve argan yağı ile elde edeceğiniz doğal ve yapımı son derece kolay bir maskeyle güçlü, dökülmeyen ve sağlıklı görünen saçlara erişebilirsiniz. Ayşe Tolga’nın bu bakım yağı formülü denenmeye değer.