Son dönemlerde önemi artan kuru şampuan sayesinde saçlarınızı her gün yıkamaya maruz kalmayacaksınız.

Kadınların en büyük problemi saçlarıdır. Bakımsız görünen saçların psikolojimize etkisi de oldukça büyüktür. “Saçlar insanın ruh halini yansıtır mı” demeyin. Çünkü yansıtır. Muhteşem görünmenizin sırrı saçlarınızda başlar. Sağlıklı görüneceğiniz saçlara sahip olmak için yapmanız gereken; doğru bakım, doğru yıkama ve doğru şampuan kullanımıdır. Yaşadığınız çevre, stres gibi dış etkenler, saçlarınıza olumsuz etki edecek ve sağlıksız görünmesine sebep olacaktır. Bu duruma maruz kalmamak için doğru şampuanı kullanarak güçlü, bakımlı ve mükemmel görünen saçlara sahip olabilirsiniz. Her gün yıkanan saçlar güçsüzleşir ve deride olması gereken yağ oluşumunun azalmasına neden olarak saçların kurumasına sebep olur. Bu sorunu ortadan kaldıran en iyi yöntem ise kuru şampuandır.



Kuru şampuan nasıl kullanılır

Anında temiz saçlara kavuşmak artık çok kolay! Gün boyu ağırlaşan saçlarınızı nasıl canlandıracağınızı düşünerek üzülmeyin. Gün içinde çevre kirliliği saçlarınıza etki eder ve bakımsız ve yağlı görünmesine sebep olur. Kuru şampuan sayesinde bu görünüme veda edebilirsiniz. Saçınızı ıslatmadan kullanacağınız bu şampuan sayesinde temiz görünüme kısa sürede kavuşmuş olursunuz.



Tek yapmanız gereken;

• Saçınızı ıslatmadan tutam tutam ayırın ve saç diplerinizi ortaya çıkarmalısınız.

• Kuru şampuanı biraz sallayın ve saç diplerine yaklaşık 8-10 cm mesafeden uygulayın.

• Şampuandan en iyi verimi alabilmek için çok yakından veya çok uzaktan püskürtmemeye dikkat et.

• Şampuanı iyice dağıtmak ve saçı hacimlendirmek için saç diplerine parmaklarınla masaj yapınız ve saçınızı harmanlayınız.



Bu işlemleri uyguladıktan sonra saçlarınızı tarayabilir ve şekillendirebilirsiniz. Eğer saçlarınızda karışık olan yerler varsa tarakla onları düzeltmeniz gereklidir. Bütün işlemler sonrası şampuanı uyguladıktan sonra, saçlarınızı öne doğru atarak hacim verebilirsiniz ve saç diplerinize şampuanı yedirebilirsiniz. Böylece gün boyu hacimli saçlara kavuşmayı başarmış olacaksınız.



Kuru şampuan fiyatları

Güzellik için yapmayacağımız şey yoktur. Kadınlar için önemli olan güzelliklerini dışa vuran sağlıklı saçlarıdır ve saçlar için her şeyi fiyat sorgulamaksızın alabilirler. Kuru şampuan fiyatları sanıldığı gibi pahalı değildir. Kullandığınız market şampuanları ile aynı fiyatta diyebileceğimiz kuru şampuanlar ile saçlarınızı her gün yıkayarak yıpratmamış olursunuz. Bütçenizi etkilemeyecek olan bu şampuan ile sağlıklı saçlara kavuşmuş olacaksınız. Kuru şampuanların fiyatları 15 ile 30 TL arasında bulabileceğiniz farklı marka alternatifleri içeriyor.



Kuru şampuan kullananlar

Eğer o gün banyo yapamadıysanız ve beklenmedik bir su kesintisi sorunu yaşadıysanız, saçlarınızı yıkamadığınız için kendinizi kötü hissediyorsanız çözüm kesinlikle kuru şampuan. Kuru şampuan kullananlar, psikolojilerini düzeltmenin kolay yolunu temiz görünen saçlara sahip olarak düzeltebilirler. Kuru şampuan kullananların en büyük sıkıntısı pudralı içeriğe sahip olanların saçları beyaz gösterdiği şikayetleridir. Bu durumun sebebi ise yanlış kullanımdır. Yanlış kullanmıyorum yine de beyaz diyorsanız, pudrasız olanları tercih ederek bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Doğru kullanım ile güzel sonuçlara kavuşmanız kuru şampuan ile 15 dakika kadar sürecektir.



Saçlarınızın kuru görünmesinin sebepleri arasında ilk sırayı sık yıkama alır. Her gün yıkanan saçlar zamanla kurur ve bakımsız bir görünüme sebep olur. Kuru şampuan kullanarak saçlarınızın kurumasına engel olmuş olursunuz. Sıcak su zamanla saçlarınızı kurutur ve inceltir. Kuru şampuan kullanarak bu olumsuz etkiye bir gün ara vermiş olur ve saçlarınızın sağlığına kavuşmasına yardımcı olursunuz. Saç temizleme özelliği olmayan kuru şampuan, saçın doğal ürettiği derideki yağın saçı beslemesine yardımcı olur. Güzel görünmek saçlarda başlar.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yağlı saçlar artık sizi yormayacak TIKLAYIN