Muhteşem ve güzel görünmenin en büyük sırrı harika görünen saçlardır. İnsanlar sağlıklı görünen saçları ile daha çekici ve güzel görünürler.

Güzellik bütün dünyada çok önemli bir konudur ve insanın en büyük zaafı güzel görünmektir. Güzel görünen saçlar ise kişiye olumlu bir psikoloji verir ve özgüvenini yükseltir. Peki, sahip olduğumuz saçlarımızı korumak, daha güzel ve sağlıklı görünmesini sağlamak için neler yapmalıyız? Sağlıklı saçlara sahip olmak özellikle bir kadın için çok önemlidir. Saçlarda yaşanılan en büyük problemlerin başında ise yağlı saçlar gelmektedir. İstediğiniz kadar gür saçlara sahip olsanız da yağlı bir saç yapınız var ise saçlarınıza özel bakım uygulamak zorunda kalabilirsiniz.



Saç derimiz günlük 2-5 gram arasında yağ üretir. Saç derisinin ürettiği bu yağ, saç derisini besler ve saçların güçlenmesini sağlar. Aslında yağlanma bir sorun değil, doğal bir durumdur. Saç derisinin ürettiği yağlanma dışında oluşan bir yağlanma sorununuz varsa saç derinizde bir problem var demektir. Çabuk yağlanan saçlar size huzursuzluk verecektir ve saçlarınızı şekle sokmakta zorluk yaşayacağınız anlamına gelecektir.



Yağlı saçlar için öneriler

Çevresel faktörleri dikkate alacak olursak, hava kirliliği, sigara dumanı, nemli ortamlar saçlarımıza dışarıdan etki ederek yağlanmasına sebep olabilir. Böyle bir durumda yağlı saçlar için ne yapılmalı sorusu gündeme gelmiş oluyor. Yağlı saçlar için yapılan birçok ürün vardır. Bu ürünleri düzenli kullandığınız zaman, saçlarınız normal haline geri dönecektir. Yağlı saçlar için şampuan ve yağlı saçlar için sabun kullanmanız önemli konular arasındadır. Böylece saçlarınız yağlardan kısa sürede arınarak çok daha geç sürede yağlanma başlayacaktır.



Yağlı saçlar için şampuan önerileri

Çabuk yağlanan saçların en büyük sıkıntısı şampuan ve yıkamadır. Yağlı saçlar sürekli yıkandığı zaman bu bir çözüm olmaz, aksine daha da yağlanmasına sebep olursunuz. Sık yıkamanın çözüm olmadığını bilmelisiniz. Ama saçlarınız çok çabuk yağlanıyor ve siz de bu şekilde gezmek istemiyorsanız önerimiz, kuru şampuan kullanmanız olacaktır. Sephora’nın kuru şampuanı hem saçlarınızı sertleştirmeyecek hem de saçlarınızın yağlanmasını engelleyecektir. Kuru şampuan kullanarak yağlı saçlarınızı dizginlemeniz ilk tercihiniz olmalıdır.







Yağlı saçlar için bitkisel çözüm

Yağlı saçlar için şampuan önerileri sizi tatmin etmediyse, tereddüt ediyor ya da daha kesin bir çözüm bulmak istiyorsanız eğer, yağlı saçlar için bitkisel çözüm deneyebilirsiniz.



• Mısır nişastasının yağlı saçlara uygulandığında, kuru şampuan etkisini yaratacağını bilmelisiniz.



• Biberiye, kekik ve nane bitkileri yağlı saç bakımında kullanılan bitkiler arasındadır. Bu üç bitkiyi kaynatarak saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Soğuduktan sonra spreyli olan bir şişe ile saçlarınıza sıkabilir ve hem bakım yapmış olur hem de yağlarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz.



• Yağlı saçlar için diğer bir bitkisel çözüm ise, sirkedir. Sirkenin içerisinde bulunan Ph dengeleyici özelliği ile yağlı cilt ve saç için mucizedir. Yağlı saçlarınızı doğru şampuan ile yıkadıktan sonra durulama suyuna sirke ekleyip saçlarınıza dökün ve biraz bekletip duru su ile durulayın. Hem kepeklenmeyi hem de yağlanmayı gidermiş olacağınızı unutmayın! Kokusunu sorun yapmayın, sirkenin kokusu uçucudur bir süre sonra kokudan eser kalmayacaktır.



Yağlı saçlar için modeller

Yağlı saçlar için modeller nelerdir? Yağlı saçlarınızı nasıl kamufle edebilirsiniz. Aslında çok kolay ve küçük pratik çözümlerle yağlı saçları saklamanız mümkün. Örgü modellerini kullanarak ya da son dönemlerde moda olan taç ya da saç bandı kullanarak yağlı saçlarınızı gizleyebilirsiniz. Taç ve saç bandı saçlarınızı sönük ve yağlı görüntüsünden uzaklaştıracak ve havalı görünmesini sağlayacaktır. Yağlı saçlar için modeller dediğimizde aklımıza gelen diğer model ise, atkuyruğu modelidir. Saçlarınıza yapacağınız kabarık bir atkuyruğu ile yağlı görünüme elveda diyebilirsiniz. Atkuyruğu modeli yağlı saçlardan sizi kurtaracağı gibi, modern ve havalı bir görünüm de sağlayacaktır.



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