Olaplex, No.5L için özel davet düzenledi

Saç bakım ürünleri markası Olaplex, yeni ürünü No.5L Moisturize & Mend Leave-In Conditioner’ı tanıtmak için özel bir davet verdi. Etkinliğe basın ve güzellik dünyasından isimler katıldı.

Davette hem yeni ürün No.5L hakkında bilgiler verildi hem de uygulama yapıldı.

Durulamaya gerek olmayan bir saç kremi olduğu aktarılan No.5L’nin, nem gereken tüm saç tiplerine uygun olduğu belirtildi.