Saç bakımında zeytinyağı nasıl kullanılır?

Saç kırıkları, kuruyan saçlar, zayıflamış saç telleri ya da kepek problemi, saçınızla ilgili hemen her sorunun temelinde nem eksikliği yatmaktadır. Saç bakımında kullanacağınız natürel sızma zeytinyağı ise, doğal bir nemlendirici olarak en iyi seçeneklerden biridir.

Doğal bir yağ olan sızma zeytinyağı, en iyi doğal yağlardan biridir. Zeytin ağaçlarının meyvelerinden elde edilen bu değerli yağ, yalnızca zeytin ağaçlarının yetiştiği Akdeniz’de değil, dünyanın hemen her yerinde mutfaklarda ve kişisel bakımda kullanılmaktadır. Mutfakta kullanmak için en sağlıklı yağlardan biri olarak gösterilmesinin dışında, saç ve cilt sağlığı ve güzelliği için de etkili bir yardımcı olabilir.

Sağlıklı bir saç görünümü, sağlıklı saç derisinin bir göstergesidir. Saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız, saç derinizin yeterli besin alamadığı söylenebilir. Sızma zeytinyağı, içerdiği kaliteli antioksidanlar ile saç derisinin sağlığını iyileştirmek için harikadır.

Zeytinyağın saça faydaları nelerdir?

Saçınız, sağlığını korumak için besin maddelerine ve neme ihtiyaç duyar. Ancak; kimyasal içerikli ürünler, boya, ısı ürünleri ve güneş gibi çevresel faktörler nedeniyle her ikisi de azalır. Çevre kirliliği de saç kalitesini olumsuz etkileyebilir. Zeytinyağı, aşağıdaki yollarla saç sağlığını ve kalitesini arttırmaya yardımcı olabilir:

Tekli doymamış yağ asitleri ile saçın nemini korumasına yardımcı olur

Zeytinyağı, iyi bir tekli doymamış yağ asidi kaynağıdır. Saçlar, boya gibi kimyasal işlemlere maruz kaldığında, nemini de daha hızlı bir şekilde kaybeder. Sızma zeytinyağı ise, tekli doymamış yağ asidi içeriği ile, saçlar tarafından emildiğinde nemini korumasına yardımcı olabilir.

Zengin yağ asidi içeriği, saç sağlığına farklı yönlerden de olumlu katkı sağlayabilir. En iyi sonuçlar için, su bazlı saç kremleriyle birlikte kullanılması önerilir. Bu uygulama, zeytinyağın cilt bakım rutinine dahil edilme şekli ile benzerlik göstermektedir.

İçerdiği E ve K vitaminleri ile saçı besler

Yüksek antioksidan içeriği, serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyerek saçların nemini kaybetmesini önler ve saçların daha yavaş yaşlanmasına yardımcı olur. Zeytinyağı, aynı zamanda iyi bir E ve K vitamini kaynağıdır. Her ikisi de saç sağlığı ve kalitesinde önemli besin maddeleridir.

Saç kırılmalarını azaltır

Saç kırılmaları, hemen her kadının karşılaştığı bir sorundur. Ve sızma zeytinyağı, saç uçlarındaki kırıkları azaltmak için iyi bir yardımcı olabilir. Sanılanın aksine, saçlarımız aslında en çok banyo sırasında hasar görür. Çünkü, ıslak olduğunda daha savunmasızdır. Şampuanlama yaparken uygulanan ovma hareketleri ve kullandığınız ürünlerin kimyasal içerikleri de düşünüldüğünde, saç sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Zeytinyağı, bu etkileri tersine çevirmeye yardımcı olabilir.

Tabi ki bu etkiler, doğru zeytinyağı kullanıldığında geçerlidir. Bu nedenle, mutfak kullanımının dışında, saç ve cilt bakımında da mutlaka natürel sızma zeytinyağı kullanılmalıdır.

Nemi tutar ve saç kalitesini arttırır

Yukarıda, zeytinyağın saçların nemini kaybetmesini yavaşlatabileceğinden bahsetmiştik. Yapılan araştırmalar, saça zeytinyağı uygulayan kişilerde nem kaybının yavaşladığını göstermektedir.

Bu veriler, zeytinyağı uygulanan saçların, var olan nemini daha yüksek oranda tutabildiğini göstermektedir. Ek olarak, iyi bir E vitamini kaynağı olması, serbest radikal hasarını önleyen antioksidanların iyi bir kaynağı olması ile de değerlidir. Bir lipit koruyucu olan zeytinyağı, bu özelliklerini saç için kullanıldığında da gösterecektir.

Saç kırıklarını onarır

Zeytinyağın saç kırıklarını onardığı konusunda bilimsel veriler yetersiz olsa da, doğal yağların saçları çevresel hasarlara karşı koruyabileceği bilinmektedir. Yağ kullanmak, saçlarda daha az yorgunluk meydana gelmesini sağlar. Bu özelliği, saç telleri üzerinde daha az stres anlamına gelir. Bu da, saçları daha savunmasız hale getirebilecek etkenleri ortadan kaldırabileceğini gösterir.

Kepek problemini azaltır

Tıpkı saç kırıkları gibi, kepek problemi de saçların nemsizliğinden kaynaklanır. Saç derisi kurur ve pul pul dökülür. Bu da, kepek problemi ile karşılaşmanıza neden olur. Kepek sorunu yaşıyorsanız, kimyasal içeren ürünler yerine doğal sızma zeytinyağı ile besleyici maskeler hazırlamayı deneyebilirsiniz.

Yüksek antioksidan içeriği ve E vitamini değeri ile sızma zeytinyağı, doğal olarak saçı nemlendirerek kurumayı azaltmaya yardımcı olur. Bu da, zamanla kepek probleminin tamamen ortadan kalkmasını sağlayabilir.

Saç dökülmelerini azaltabilir

Zeytinyağın saç sağlığı üzerindeki etkilerinden biri de, saç dökülmelerini azaltabilmesidir. Saç dökülmesi, pek çok faktöre bağlı olarak gelişebilse de; temel nedenlerden biri DHT hormonundaki artıştır. DHT, saç köklerini zamanla inceltir. Bu da, yeni saç tellerinin daha ince çıkmasına neden olur.

DHT üretimini azaltmaya yardımcı olan zeytinyağı, düzenli kullanımla saç dökülmelerini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, bunu kanıtlayan bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır.

Zeytinyağı hangi saç tiplerine uygundur?

Aşırı saç kuruluğu olanlar ve saç tipi kıvırcık olan kişiler, zeytinyağın saç üzerindeki etkilerinden maksimum oranda yararlanabilecek kişilerdir. Kıvırcık ve kuru saçların saç dokuları, daha gözenekli bir yapıdadır. Bu nedenle, nemini kaybetmesi de daha hızlı gerçekleşir. Ek olarak, kıvırcık saçlı kişilerin saçları kırılmalara karşı daha savunmasızdır. Bu nedenle, duş sırasında ve duştan sonra saçları tararken daha fazla yağa ihtiyaçları vardır.

Ancak, söz konusu ince telli saçlar ve düz saçlar olduğunda, zeytinyağı biraz az gelebilir ve jojoba ya da argan gibi diğer doğal yağlarla seyreltilerek kullanılması daha iyi olabilir.

Saç bakımında zeytinyağı nasıl kullanılır?

Saç bakımında zeytinyağından faydalanmak, onu elinize sürüp saçlarınıza uygulamak kadar kolay değildir. Bu şekilde de uygulanabilir. Ancak, farklı ihtiyaçlara göre farklı etkili kullanım şekilleri de vardır:

Şampuanlama öncesi

Yıkama işlemi, saç tellerinde sürtünmeye yol açar. Bu da, yüzey aktif maddeler aracılığıyla saç sağlığına ve kalitesine zarar verir. Bu nedenle, banyoya girmeden önce saça zeytinyağı sürmek iyi olabilir. Bu aşamada, yağlı saç derisine sahip olanların saç uçlarından saç ortalarına kadar, kuru saç tipine sahip olanların da tüm saça uygulamaları daha uygun olacaktır.

Saç uçlarındaki dolanmaları açmak

Saç kırıklarını gidermek mümkün olmasa da, geçici olarak daha iyi görünmeleri sağlanabilir. Zeytinyağı uygulandığında, saçlar daha çok parlar ve daha az hasarlı görünür. Düzenli kullanıldığında, saçı fiziksel hasara karşı korur ve yeni potansiyel saç kırıklarını önlemeye yardımcı olabilir.

Zeytinyağı içeren ev yapımı saç maskeleri

Zeytinyağı saç bakımında kullanabileceğiniz birkaç farklı yol vardır. Bunlardan hangisini tercih ederseniz edin, mutlaka sızma zeytinyağı kullanmaya özen gösterin. Natürel sızma zeytinyağı, zeytinyağın en az işlemden geçtiği halidir. Yani, zeytinyağın en saf ve organik halidir.

Zeytinyağı içeren bir saç maskesi uygulamasını haftada 1 tekrarlayarak başlayın. Saçlarınızın aşırı yıprandığını düşünüyorsanız, haftada 2 ile de başlayabilirsiniz.

Uygulama öncesinde, saçlarınızda herhangi bir kalıntı olmadığından emin olun.

Çay ağacı yağlı zeytinyağı maskesi

Zeytinyağı ılıtın ve birkaç damla organik çay ağacı yağı ilave edin.

Karışımı dairesel hareketlerle masaj yaparak saç derinize uygulayın.

Nemli bir havlu ile saçlarınızı sarın ve maskeyi gece boyunca bekletin.

Sabah olduğunda şampuanlayın ve ardından durulayıp kendi halinde kurumaya bırakın.

Yumurtalı zeytinyağı maskesi

Protein değeri en yüksek besinlerden biri olan zeytinyağı, içerdiği vitamin ve mineraller ile saç sağlığına da destek olabilir. Onu zeytinyağı ile birlikte kullanmak, saç telleriniz için faydalı olacaktır.

Yumurtanın sarısı ve beyazını ayırın.

Beyazını çırptıktan sonra, içerisine 1 çay kaşığı bal ve yarım bardak sızma zeytinyağı ekleyin.

Karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın ve en az 30 dakika beklettiğinizden emin olun.

Avokadolu zeytinyağı maskesi

E vitamini yüksek besinlerden biri olan avokado, yağ zengini bir besindir. Zeytinyağı ile birlikte, saç üzerindeki etkilerini iki kat arttırabilir.

1 avokadoyu güzelce ezin.

Bir kapta yarım bardak sızma zeytinyağı ile birleştirip karıştırın.

Saç derinize nazik hareketlerle masaj yapın ve en az 30 dakika beklettiğinizden emin olun.

Hindistan cevizi yağlı zeytinyağı maskesi

Doymuş yağ içeriği yüksek Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ile birleştiğinde saç bakımına harika bir katkı olabilir.

½ oranında Hindistan cevizi yağı ve sızma zeytinyağını bir kapta karıştırın.

Nazik hareketlerle saç derisine masaj yaparak uygulayın. Karışımı saç uçlarınıza da sürdüğünüzden emin olun.

En az 20-25 dakika saçınızda bekletin.

Ballı zeytinyağı maskesi



Bal da zeytinyağı da besleyici malzemelerdir. İkisini birlikte kullanmak, saçları yapılandırarak daha canlı bir görünüm kazandırır.

Aynı ölçüde bal ve zeytinyağını bir kapta karıştırın.

Saç diplerinden saç uçlarına doğru nazik hareketlerle uygulayın.

Nemli bir havlu ile saçlarınızı sarın ya da bir saç bonesi takın.

Karışımı en az 30 dakika saçınızda bekletip şampuanlayın.

Şampuanlama sonrasında, saçlarınızın nemini bir havlu ile alın ve kendi halinde kurumaya bırakın.

Zeytinyağı, doğal olarak yağlı bir malzemedir ve birden fazla durulama gerektirebilir. Ancak, alacağınız güzel sonuçlar, buna değdiğini hissettirecektir!

Kaynak: Bizeytin

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