Sağlıklı saçlar için bakım şart...





TONI&GUY saç bakım ve şekillendirme ürünleri, yaz mevsiminde deniz, kum ve güneşin yıpratıcı etkisine maruz kalan saçlarınızı şehrin temposuna hazırlayabilmeniz için sizlere karşı koyamayacağınız bir deneyim sunuyor.Mevsimler değişirken bakım ihtiyaçları da değişir. Yaz bitiminde cildiniz kadar saçlarınız da neme ve bakıma ihtiyaç duyar. Deniz tuzu, kum ve güneş birleşerek saçlarınızı kurutur ve yıpratır. Hızlı iş temposuna ve hareketli şehir hayatına dönüş yaptığınız bugünlerde sağlıkla parlayan, havalı saçlarınızla tüm gözleri üzerinize çekmek TONI&GUY saç bakım ve şekillendirme ürünleri ile artık çok kolay...Nemlendirici formülü dipten uca saç tellerini onarır. Daha yumuşak ve parlak saçlar için yoğun onarım ve yenileme sağlar.Kullanım: Temiz, ıslak saça kökten uca doğru eşit olarak uygulayın. 3-5 dakika bekleyin ve iyice durulayın. (40 TL)Yıpranmış saçlar için özel olarak geliştirilmiş şampuan, cansız ve yıpranmış saçları onarır ve canlandırır.Kullanım: Islak saça uygulayın. Köpürene kadar nazikçe saç derinize masaj yapın ve sonra iyice durulayın. Gerektiğinde tekrar uygulayın. (35 TL )Yıpranmış saçlar için özel olarak geliştirilmiş saç kremi, bakıma ihtiyaç duyan saçları besler ve canlandırır.Kullanım: Şampuandan sonra, ıslak saça hafifçe masaj yaparak uygulayın ve tarayın, birkaç dakika bekletin ve iyice durulayın. (35 TL)