Sarı saç özel bakım ister

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Sarışın olmak biraz emek gerektiriyor!

Sarı saçlar hem kadınların hem de erkeklerin düşlerini süslüyor. Ancak sarışın olmak da biraz emek gerektiriyor. İşte, sarı saçların bakımı...



İster sıcak sarı, ister soğuk, ister platin, ister röfle… Sarı saçlara sahip olmak için yaptırdığınız boya ya da gölgeleme işlemleri özenli ve titiz bir bakım gerektiriyor. Nedeni ise saçın sarı rengi alması için kullanılan açıcılarla saçın beyaza doğru pigmentsiz hale getiriliyor olması. Önümüz yaz, işlem nedeniyle gücünden biraz kaybeden saçlarınız bir de deniz, kum, güneş gibi dış etkenler nedeniyle kabusunuz olmasın. Yapmanız gereken sarı saçların bakımına özel ürünler kullanmak, onlara maksimum titizlik göstermek. Sarı saç rengini tercih ettiyseniz, muhtemelen protein eksikliği olacaktır. Bu yüzden özellikle klor içeren havuz sularına karşı temkinli olun, güneş ve klora karşı koruma sağlayan ürünleri çantanızdan ayırmayın. Mutlaka sarı saçlar için üretilmiş şampuanları, bakım kremlerini kullanın. Haftada bir maske yapmayı ihmal etmeyin. Ve küçük bir püf noktası: Sıcak

suyla duş almayın, soğuğa yakın ılık suda alacağınız duş saç renginin ışıldayıp parlamasını sağlar.