Yazın Yıprattığı Saçlarınıza Kış Öncesi Güç Kazandırın

Peki, yaz mevsimi saçlarımızı nasıl etkiledi?

Son yıllarda etkisini iyice hissettiren sıcak hava, güneşin zararlı UV ışınları, havuz kloru ve deniz tuzu yazın saçların yıpranmasının öncelikli nedenleri arasında yer alıyor. Bu yüzden yaz aylarında saçlar hiç olmadığı kadar güçsüz, kuru ve cansız görünüyor. Yaz döneminde saçlara herhangi bir bakım yapılmadıysa, ekstra güçsüzleşme de kaçınılmazdır. Ayrıca şekillendirme yaparken, 150 derecenin üzerindeki aşırı ısı, saçın yapısında geri dönüşü olmayan değişiklikler yaratıp saçın güçsüzleşerek kırılmasına, sağlıksız ve mat görünmesine neden oluyor.

Yazın hasarlarını saçlarınızdan silin!

Dyson’ın, 2025 yılında Kantar araştırma merkeziyle Türkiye genelinde yaptığı “saç şekillendirme alışkanlıkları ve tercihlerini anlamak” adlı araştırmada, katılımcılara güzel saçın tanımı sorulduğunda “parlak ve canlı bir görünüme” sahip olmanın ardından “güçlü”, “sağlıklı bir saç derisine” sahip ve “hacimli” olarak tanımlıyorlar. 15-24 yaş grubunda ise, güzel saçlar tanımlanırken yumuşaklık daha belirgin bir özellik olarak öne çıkıyor.

Saçlarınız yaz boyu yıpratıcılara maruz kaldıysa, eski yumuşaklığından eser yoksa, cansız ve zayıfsa, aşağıdaki kurtarıcı ipuçlarıyla saçlarınızı yeni mevsime hazırlayabilirsiniz!

Yaz sonunda saç sağlığınız için mutlaka saç kırıklarınızı temizletmelisiniz, kütikül tabakası zarar görmüş saçlar, nemi içeride tutmayı zorlaştırır. Yaz sonrası bakımın ikinci adımı, bu nem kaybını telafi etmektir. Saçınızın tipine ve ihtiyacına yönelik ürünler kullanmalısınız; saç derisini arındıran ve nem veren ürünleri tercih edebilrisiniz. Saç her ne kadar dışarıdan da tamir edilebilir olsa da doğru beslenme ile daha sağlıklı, canlı ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz. Yine Dyson’ın araştırmasına göre katılımcıların yüzde 90'ından fazlası haftada en az bir kez saçlarını şekillendiriyor ve neredeyse her 10 kadından 4'ü her gün saçlarını şekillendirmek için zaman harcıyor. Bunu yaparken saçın aşırı ısı olmadan şekillendirilmesi çok önemli. Doğru teknolojiyi ve ürünü birkaç kullanışlı ipucu ve püf noktasıyla birleştirdiğinizde, saçınıza kalıcı sağlığı ve hak ettiği parlaklığı vermeniz oldukça kolay.

Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma seti

Dünya çapında ödüle layık görülen ürün, daha kolay ve optimize şekillendirme için Bluetooth® teknolojisine sahip. Kullanıcılar saç profillerini kişiselleştirebiliyor ve tek bir düğmeye basarak buklelerini otomatik olarak sarabiliyor, şekillendirebiliyor ve ayarlayabiliyor. Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma setinin başlıkları, tüm saç tiplerine uygun olarak makinenin çok yönlülüğünü artırıyor. Konik Bukle Başlığı ise daha sıkı ve daha belirgin bukleler sunuyor.

Dyson Airstrait™ saç düzleştirici

Her saç tipi için tasarlanan Dyson Airstrait™ saç düzleştirici kullanıcılara saçlarını ıslaktan kuruya düzleştirmenin yeni bir yolunu sunarken; saçlarının gücünü ve sağlıklı görünümünü koruyarak doğal ve düz bir stil elde etmelerine yardımcı oluyor. Saç telleri, açısı hassas bir şekilde ayarlanmış yüksek basınçlı hava akımlarının aşağıya ve saça doğru itildiği iki kol tarafından tutulurken; saçlar tek bir makineyle aynı anda hem kurutulup hem de düzleştirilebiliyor.

