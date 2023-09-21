Selülit ile mücadele yöntemleri ve ürünleri

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

İncelme ve sıkılaşma için: IWave

Ameliyatsız vücut şekillendiren ve aynı zamanda selülit tedavisi ile birlikte incelme sağlayan IWave yöntemi hakkında merak ettiklerimizi, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Başar Kaya’ya sorduk.

IWave, nedir?

Medikal sınıf kısa elektromanyetik dalgalar ve hiperbarik oksijen teknolojisinin sinerjisi sayesinde bölgesel incelme, selülit tedavisi ve cilt sıkılaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Farklı tedavi yöntemleri sağlaması nedeniyle, vücudun birçok bölgesinde kullanılabiliyor. Karın bölgesi, bacak, kol, kalça, uyluk ve gıdı bölgesinde sonuç alınabiliyor. IWave, çok özel performans gösteren iki adet başlığa sahip. Derin başlık, yağ dokusuna ve yüzeysel başlık ise dermal dokuya odaklanıyor. Bu teknoloji, titreşim ve termal etkinin belirli noktalarda yoğunlaşmasını sağlıyor. Böylece lipid azaltıcı, selülit önleyici ve sıkılaştırıcı etkileri en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

Kimlere uygulanıyor?

Özellikle bel çevresi ve göbek bölgesinde yağlanma şikayetleri olan kişilerde uygulanabiliyor. Buna ek olarak selülit tedavisinde, kol ve özellikle iç bacak bölgesindeki gevşeme ve sarkma gibi rahatsız edici etki gösterebilecek durumlarda da uygulanabiliyor.

Nasıl uygulanıyor?

Yağ dokuya gönderilen ve odaklanmış medikal sınıf elektromanyetik dalgalar, yağ dokunun parçalanmasını amaçlıyor. Yüzeysel başlıktan gelen hiperbarik oksijen ise uygulama bölgesini soğutarak, konforlu bir uygulamaya yardımcı oluyor. Her bölge için uygulama süresi ortalama 10 dakika. Uygulama boyunca önce biraz soğukluk, ardındansa ısı hissediliyor. IWave uygulaması sonrasında etki, hızlıca fark ediliyor. Uygulamadan 4-6 saat sonra uygulandığı bölgedeki etki, gözle görülür hale geliyor.

Hangi sıklıkla uygulanması gerekiyor?

Seans sayısı, birçok faktörle birlikte değişiklik gösterebiliyor. Ortalama tedavi süresi, üç seans. Uygulama yaptıran kişinin yaşı, kilo durumu, uygulama bölgesindeki yağlanma miktarı ve selülit derecesi gibi faktörler, seans sayısında değişiklik oluşturabiliyor.

İşlem öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tedaviden sonraki ilk 3-5 gün, iki litre su içilmesi ve ağır egzersiz yapmaktan kaçınılması gerekiyor. Tedaviyi takip eden iki gün içinde, az yağlı ve normal proteinli bir diyet tercih edilebilir.

Her dönem farklı bir isim ve yöntemle karşımıza çıkan zayıflama uygulamalarının en yenileri arasında yer alan IWave, Spherofill Cell-CELLUKNIFE, PAL ve BodyLab uygulamaları hakkında merak edilenleri araştırdık. Bakalım, hangi uygulama tam size göre?