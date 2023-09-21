Selülit ile mücadele yöntemleri ve ürünleri

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
İncelme ve sıkılaşma için: IWave
Ameliyatsız vücut şekillendiren ve aynı zamanda selülit tedavisi ile birlikte incelme sağlayan IWave yöntemi hakkında merak ettiklerimizi, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Başar Kaya’ya sorduk.
IWave, nedir?
Medikal sınıf kısa elektromanyetik dalgalar ve hiperbarik oksijen teknolojisinin sinerjisi sayesinde bölgesel incelme, selülit tedavisi ve cilt sıkılaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Farklı tedavi yöntemleri sağlaması nedeniyle, vücudun birçok bölgesinde kullanılabiliyor. Karın bölgesi, bacak, kol, kalça, uyluk ve gıdı bölgesinde sonuç alınabiliyor. IWave, çok özel performans gösteren iki adet başlığa sahip. Derin başlık, yağ dokusuna ve yüzeysel başlık ise dermal dokuya odaklanıyor. Bu teknoloji, titreşim ve termal etkinin belirli noktalarda yoğunlaşmasını sağlıyor. Böylece lipid azaltıcı, selülit önleyici ve sıkılaştırıcı etkileri en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.
Kimlere uygulanıyor?
Özellikle bel çevresi ve göbek bölgesinde yağlanma şikayetleri olan kişilerde uygulanabiliyor. Buna ek olarak selülit tedavisinde, kol ve özellikle iç bacak bölgesindeki gevşeme ve sarkma gibi rahatsız edici etki gösterebilecek durumlarda da uygulanabiliyor.
Nasıl uygulanıyor?
Yağ dokuya gönderilen ve odaklanmış medikal sınıf elektromanyetik dalgalar, yağ dokunun parçalanmasını amaçlıyor. Yüzeysel başlıktan gelen hiperbarik oksijen ise uygulama bölgesini soğutarak, konforlu bir uygulamaya yardımcı oluyor. Her bölge için uygulama süresi ortalama 10 dakika. Uygulama boyunca önce biraz soğukluk, ardındansa ısı hissediliyor. IWave uygulaması sonrasında etki, hızlıca fark ediliyor. Uygulamadan 4-6 saat sonra uygulandığı bölgedeki etki, gözle görülür hale geliyor.
Hangi sıklıkla uygulanması gerekiyor?
Seans sayısı, birçok faktörle birlikte değişiklik gösterebiliyor. Ortalama tedavi süresi, üç seans. Uygulama yaptıran kişinin yaşı, kilo durumu, uygulama bölgesindeki yağlanma miktarı ve selülit derecesi gibi faktörler, seans sayısında değişiklik oluşturabiliyor.
İşlem öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Tedaviden sonraki ilk 3-5 gün, iki litre su içilmesi ve ağır egzersiz yapmaktan kaçınılması gerekiyor. Tedaviyi takip eden iki gün içinde, az yağlı ve normal proteinli bir diyet tercih edilebilir.
Her dönem farklı bir isim ve yöntemle karşımıza çıkan zayıflama uygulamalarının en yenileri arasında yer alan IWave, Spherofill Cell-CELLUKNIFE, PAL ve BodyLab uygulamaları hakkında merak edilenleri araştırdık. Bakalım, hangi uygulama tam size göre?
Tek seansta etki: Spherofill Cell - CELLUKNIFE
Kadınların yüzde 90’ınını etkileyen selülit, cilt yüzeyinde portakal kabuğu benzeri görünüme neden olan, cilt ve cilt altı dokuyu ilgilendiren lokalize bir estetik cilt problemi. Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer’e göre, ileri seviyelerde estetik bir problem olmaktan çıkıp, ödemli ve ağrılı bacaklara da sebep olabiliyor. Fibrotik selülitlerde tek seansta bile büyük ölçüde azalma elde edilebilen, yeni teknolojilerden Spherofill Cell-CELLUKNIFE ile ilgili Dr. Seran Göçer ile konuşuyoruz.
Spherofill Cell - CELLUKNIFE teknolojisi nedir?
Günümüzde, selülit tedavisinde kullanılan pek çok uygulama ve cihaz bulunuyor. Bunların çoğu cilt tonunu iyileştirmek, fazla yağı azaltmak veya mikro dolaşımı iyileştirmek için başarılı oluyor. Tekrarlayan çukurlar ve gamzeler üzerindeki etkileri ise pek yeterli olmuyor. Türkiye’de yakın geçmişte kullanılmaya başlanan Spherofill Cell isimli cihaz, uzun vadeli selülit tedavisi sağlamayı amaçlıyor. Tek seansta gerçekleşen bu tedavi, selülitin yaygınlığına bağlı olarak yaklaşık bir saatten daha az bir sürede tamamlanabiliyor. Spherofill tedavisi, selülit görünümünü azaltmak için kullanılan ve ameliyat gerektirmeyen bir prosedür.
Uygulama nasıl yapılıyor?
Minimal invaziv bir işlem olan bu tedavi yöntemi, genel anestezi gerektirmiyor. Spherofill teknolojisinde, cildinizin hemen altındaki bağ dokusu bantlarını tedavi etmek için, iğne boyutundaki bir kanül aracılığı ile radyo frekans desteği olan bir yöntem kullanıyor. Etkinliği oldukça yüksek olan bu uygulamanın ikinci adımında, cilt altına bırakılan proteolitik solüsyonun içerdiği enzimler ile tedavi edilen cilt altının tekrar yapışıp selülit görüntüsü oluşması engelleniyor.
Etkisi ne zaman görülüyor?
Tedaviden sonraki 1-2 hafta içinde olumlu sonuçlar görülebiliyor. İki yıldan uzun süre boyunca, tedavi edilen alanlardaki görünüm kalıcı olabiliyor.
Uygulamanın en büyük avantajı nedir?
Spherofill Cell-CELLUKNIFE, hem derin hem de yüzeysel alandaki fibrozisli bölgeyi hassas bir şekilde hedefleyebiliyor. Bu alanlarda, daha ileri düzeyde oluşan derin çukurlara ulaşıyor. Diğer taraftan da portakal kabuğu görünümünü, tatmin edici bir şekilde ve oldukça uzun bir süre boyunca ortadan kaldırmayı hedefliyor.
İnatçı yağlara karşı: Power Assisted Liposuction
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Sarper Mete ile spor ve diyete rağmen inatçı yağlanmadan kurtulamayanların tercih edebileceği, kısaca PAL yöntemini ve etkilerini konuştuk.
PAL yönteminin, diğer yöntemlerden farkı nedir?
Bildiğimiz klasik ve geleneksel liposuction uygulamasından farkı, yağ alma işleminde kullanılan kanüllerin dakikada 300 kez kısa bir hareket aralığında ileri-geri hareketi yapıyor olması. Değiştirilebilir kanüller, el aparatına takılır ve bu el aparatı da hem titreşimi verecek olan cihaza hem de yağı emecek olan aspiratöre bağlanır. Dokunun sert veya yumuşak olmasına göre dakikadaki hareket sayısı ayarlanabilir.
PAL kimlere uygulanır?
Spor ve diyete rağmen inatçı yağlanmadan kurtulamayan kadın, erkek herkese yapılabiliyor. Liposuction, kesinlikle bir kilo verme yöntemi değil. İdeal kilosundaki kişilerin inatçı yağlanmalı alanlarına yapıldığı durumlarda, en hızlı iyileşme ve en yüz güldürücü sonuçlar elde edilebiliyor. Kilosu hızlı değişkenlik gösteren ve fazla kilolu kişiler, bu işlem için uygun adaylar değil.
Bu yöntemin avantajları nedir?
En önemli iki artısı, ameliyat süresini kısaltması ve dokunun daha az travmatize olması. Bu iki avantaj da daha hızlı iyileşme süresi anlamına geliyor. Yine klasik yönteme göre daha az morluğa sebep olduğu, hem tecrübe olarak hem de bilimsel yayınlarla ortaya konmuş. Diğer bir avantajı ise cerrahın eforunun oldukça azalması. Bu cihaz sayesinde yorgunluğun ve ameliyat süresinin azalması, işlemin sonucunu da pozitif etkiliyor.
İyileşme süresi nedir?
İyileşme süresi, kişinin deri yapısına ve yağ alınan bölgenin genişliğine, alınan yağ miktarına göre değişkenlik gösterir. İdeal kilosundaki bir hastanın ‘love handles’ denilen bel bölgesine yapılacak bir işlem sonrasında, ortalama 600 ila 1000 cc yağ alınıyor. 2-3 hafta içinde iyileşmenin büyük kısmı tamamlanıyor. ‘İnatçı ayva göbekten’ alınan yağ sonrası iyileşme, bazen 1-2 hafta kadar daha kısa sürebiliyor. Ancak ‘360 liposuction’ dediğimiz tüm gövdenin, karın ve sırt dahil yağının alınması sonrası, en az 4-6 haftalık bir süre gerekiyor.
İşlemin etkisi kalıcı mı?
Alınan yağ dokusu yerine, yenisi gelmiyor. Bu sebeple liposuction yapılan alanda yağlanma, kişi kilo alsa dahi zor oluyor. Elbette doğru olan ameliyat olunan dönemdeki ideal kiloyu muhafaza etmek.
Kas yapan teknoloji: BodyLab
Beden şeklimizde, ilk akla gelen fazla yağlarımız olsa da önemli bir diğer nokta ise elbette kaslarımız. Kaslarımızın istediğimiz şekle gelmesi için ‘sadece spor var’ diyenler artık yanılıyor. Daha kuvvetli ve diri kas yapısı, estetik kliniklerinde de elde edilebiliyor. Peki ama nasıl? Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer’e merak ettiklerimizi sorduk.
BodyLab nedir?
Hepimiz biliyoruz ki kaslarımızın gelişebilmesi ve istenilen niteliklere kavuşabilmesi için, belli aralıklarla ve belli güçte çalışması gerekiyor. Kaslarımızın çalışması için onlara yollanan, odaklı manyetik stimülasyon yeterli oluyor. Aslında fizik tedavide ağrı ve ödem azaltmak için uzun yıllardan beri kullanılan elektromanyetik stimülasyon teknolojisi, BodyLab’de odaklı hale getirilerek farklılaştırılmış. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde, kaslarda yüksek kasılma elde edilerek metabolizmanın hızlandırılması ve yağ yakımı hedefleniyor. Kasın kasılma şekli, programlar aracılığı ile belirlenerek; kas yapımı ve güçlendirilmesi veya incelme elde edilmesi amaçlanıyor. Böylece fiziksel egzersiz olmadan ve efor harcamadan kas aktivitesi yoğun spor yapmış gibi oluyor.
Herkese uygulanabilir mi?
Kasların üzerine yerleştirilen iletici kollar bulunuyor. Erişkin yaşa geçiş yapmış her bireyde kullanılabilen bu teknolojide kalp pili olan bireylerin mutlaka kardiyologlarına danışması öneriliyor.
Hangi bölgelere uygulanıyor?
En çok karın ve bel bölgesinde için kullanılıyor. Kol, bacak, kalça ise bunları takip eden diğer bölgeler. Amaç yağ miktarını azaltmak ise, yağ oranında gözle görülür azalmaya yardımcı oluyor. Bir diğer uygulama ise kas tonusunu artırmaya yönelik oluyor. Yoğun spor yapanlar ve yağ oranı az olup kas yapısını artırmak isteyenlere yönelik de ayrı bir programı mevcut. Kas yapısında ciddi bir artış sağlamaya yardımcı oluyor. Bireyin kasılmaya verdiği tepkiye ve konfor hissine bağlı olarak, yüksek veya düşük şiddette program seçenekleri kullanılabiliyor.
İşlem ne kadar sürüyor, hangi sıklıkta uygulanıyor?
Ağrısız ve konforlu olan bu işlem, yaklaşık 40 dakika sürüyor. 6 -8 seans arası önerilen bu uygulama, haftada iki kez yapılabiliyor. Ardından, iki ayda bir kez hatırlatma seansları yapıldığı takdirde hem sonuçlar daha iyiye gidiyor hem de elde edilen başarı, çok daha uzun dayanıyor.