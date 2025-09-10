Sıcak güneş, esen rüzgar ve yepyeni saçlar

Bu sezon, doğal görünümlü uzun olan saçlar ve uzun kaküller olabilir. Trendlerde dalgalı, uzun, sıcak renkli saçların hakim olduğu görebiliriz.

Elele Mayıs - Haziran 2025 sayısından



HAZIRLAYAN: EMİN AKSU

Angelina Jolie

BU SEZON ÖNE ÇIKACAK SAÇ KESİMLERİ…

Küt kesim, katlı kesimler ve uzun saçlar bu sezon trend olarak karşımıza çıkıyor. Kuaförünüze hızlı bir şekilde güzel görünümlü ve doğal olan saç kesimi istediğinizi anlatabiliriz.

Jennifer Lawrence

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE, İKONİK SAÇ GÖRÜNÜMÜ SEÇMEK DURUMUNDA KALSAM...

Türkan Şoray olurdu. Hem alışılagelmiş makyajıyla hem saç modeli ve kesimiyle günümüze kadar örnek olmuş bir isimdir.

Türkan Şoray

İlkbahar-yaz boyunca günlük kullanım için bir saç kesimini modern ve çabasız göstermek adına yapılacak küçük dokunuşlar...

Katlı kakül kesimi sayesinde modern ve çabasız görünüm elde edebilirsiniz.

Jennifer Lopez

Kısa saç mı, yoksa uzun saç mı daha popüler olacak? Bu sezon uzunluk anlamında öne çıkan trend…

Bu sezon daha çok uzun saçlar popüler olacak. Çoğunlukla omuz altı uzunluk tercih ediliyor.

Jessica Alba

Yeni sezonla birlikte saç renklerinde öne çıkan renkler ve tonlar…

Yeni sezonda sıcak tonların yükselişine tanık olacağız. Sarı saç modası ise halen devam ediyor. İlkbahar-yaz döneminde kahverengiler, sarı ve kızıl tonları daha fazla öne çıkacak.

Scarlett Johansson

İlkbahar ve yaz mevsiminde saç bakım rutinlerinde, saçımızı korumak için olmazsa olmaz ürünler ve yöntemler…

Saçınızda elektriklenme ve kabarıklık var ise kuaförünüzden keratin bakımı önerisinde bulabilirsiniz. Saç bakımında olmazsa olmaz diyebileceğimiz bazı ürünler de var.

Davines Oi/Oil tüm saç tipleri için bakım iksiri 2700 TL

Kérastase Specifique Cure Anti Chute dökülme önleyici aminexil saç serumu, (Sachane) 7500 TL

Davines Energizing dökülme önleyici şampuan 1425 TL