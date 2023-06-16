Sıla Türkoğlu, Pure Beauty’nin marka yüzü oldu

Türkiye’nin kişisel bakım ve güzellik perakende zinciri Watsons Türkiye, son dönemin başarılı oyuncularından Sıla Türkoğlu ile iş birliğine imza attı. Oyuncu Sıla Türkoğlu ilk defa bir markanın yüzü oldu. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde satılan Kore Güzelliğinin markası Pure Beauty ve Sıla Türkoğlu birlikte çalıştı.