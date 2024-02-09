Uzmanların önerdiği 6 ipucuyla alnınızdaki sivilcelerden kurtulun!

Alnınızdaki o sinir bozucu şişlikleri hiç fark ettiniz mi? Bu alın sivilcesi! Kimsenin görmekten memnun olmadığı, hoş karşılanmayan bir misafir gibi. Peki onlardan nasıl kurtulursunuz? Alın ağrısı yağlı cilde sahip kişilerde daha yaygın olsa da sizi etkilemesinin tek nedeni bu değildir. Stres, aşırı yağ üretimi, yüz yağı ve yanlış cilt bakım ürünlerinin kullanılması gibi faktörler de soruna katkıda bulunabilir. En kötü yanı? Alın sivilceleri inatçıdır ve ortadan kaldırılması zor, kırmızı, ağrılı şişliklere neden olur. Ancak paniğe kapılmayın, alın sivilcelerinden nasıl kurtulacağınızı burada öğrenebilirsiniz.

Yakın zamanda tanınmış bir dermatolog olan Dr. Aanchal Panth, alındaki sivilcelerle mücadeleye yardımcı olacak en iyi ipuçlarından bahsettiği bir Instagram reel'i paylaştı.

ALINDAKİ SİVİLCELERDEN NASIL KURTULURUZ?

1. Saç yağından kaçının

Saç yağları, özellikle de ağır veya komedojenik bileşenler içerenler, gözenekleri tıkayarak ve yağlılığı artırarak alındaki sivilceleri şiddetlendirebilir. Hafif, komedojenik olmayan saç ürünlerini tercih edin ve bunları alnın çevresine uygulamaktan kaçının.

2. Kepeği tedavi edin

Kepek, saç derisinde aşırı yağ üretimine ve iltihaplanmaya neden olduğundan alındaki sivilcelere neden olabilir. Dr Panth, kepeği etkili bir şekilde kontrol etmek ve tekrarını önlemek için ketokonazol, çinko pirition veya kömür katranı gibi aktif maddeler içeren kepek önleyici şampuanların kullanılmasını öneriyor. Bu şampuanların düzenli kullanımı alındaki sivilcelerin alevlenme olasılığını azaltabilir.

3. Saçlarınızı alından uzak tutun

Sürekli alnın üzerinde duran uzun saçlar veya kaküller ter, yağ ve bakterileri hapsederek sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu riski en aza indirmek için saçınızı alnınızdan uzak tutacak şekilde şekillendirin (örneğin, arkaya doğru toplayın veya yüzünüzden uzakta sabitleyin). Normal saç stilinizde yapacağınız bu basit değişiklik, yağ ve bakterilerin cilde yayılmasını önemli ölçüde azaltarak sağlıklı bir cilt oluşumuna katkıda bulunabilir.

4. Günde iki kez salisilik asit kullanın

Salisilik asit, peeling özellikleri ve gözeneklerin derinliklerine nüfuz etme yeteneği ile bilinen bir beta-hidroksi asittir (BHA), bu da onu sivilceye yatkın ciltler için etkili bir tedavi haline getirir. Dr Panth, "Günlük cilt bakımı rutininize salisilik asit bazlı bir serum ekleyin ve iltihabı azaltmak ve yeni sivilceleri önlemek için günde iki kez kullanın" diyor.

5. Benzoil peroksit kremi

Benzoil peroksit, sivilceye neden olan bakterileri öldürerek, iltihabı azaltarak ve cilt yüzeyinden fazla yağı temizleyerek çalışan, sivilceyle mücadele eden güçlü bir bileşendir. Dr Panth şunu tavsiye ediyor: "Özellikle alnın etkilenen bölgelerine ince bir tabaka benzoil peroksit krem uygulayın ve ılık suyla durulamadan önce yaklaşık 30 dakika bekletin." Bu, potansiyel tahrişi en aza indirebilir ve sivilce bakterileriyle mücadele edebilir.

6. Jel nemlendirici

Akne tedavisi de dahil olmak üzere genel cilt sağlığı için yeterli cilt nemini korumak önemlidir. Gözenekleri tıkamayan veya sivilce oluşumunu şiddetlendirmeyen hafif, komedojenik olmayan bir jel nemlendirici seçin. Nemlendiriciyi alnınıza ve yüzünüzün geri kalanına günde iki kez, tercihen temizledikten ve sivilce tedavisi ürünlerini uyguladıktan sonra uygulayın.