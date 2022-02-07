Yaşlanmıyor, yaş alıyoruz!

Yaşlanmış hücrelerin salgıladıkları salgılar aynı zamanda kök hücrelerin azalmasına ve çok önemli olan hücresel iletimin bozulmasına neden oluyor. Bu şekilde içsel ve yanı sıra da dışsal yaşlanma sürecini yaşıyoruz. Kök hücre serumları, yaşlanmaya bağlı azalan kök hücrelerin, hücre çoğalmasını ve farklılaşmasını düzenleyen pek çok faktörü içeren sekrotom adı verilen salgılarını ve bunları hedef hücrelere taşıyan küçük taşıyıcı moleküller olan exosome’larını kullanarak, hücrelerin yenilenme sürecini artırıyor. Bu şekilde içsel yaşlanmayı azaltıyor. Sekretomlar kök hücrelerin, hücre çoğalmasını ve farklılaşmasını düzenleyen pek çok salgısını içeriyor ve hücrelerimizin yenilenmesini ve şekillenmesini sağlıyor.

Exosomlar ise Sekretomların salgıladıkları salgıları hedef hücrelere ileten taşıyıcı özel veziküller. Kök hücrelerinden salgılanan, çok sayıda yenileyici molekül içeren bu veziküller hücrelerde ve organlarda gençleşme ve yenilenme süreci başlatan anahtar moleküller. Yüzlerce büyüme faktörü içeren bu moleküller sayesinde orta deride kollajen ve elastin sentezi artıyor. Buna bağlı olarak elastikiyet ve parlaklık elde ediliyor ve deri gençleşmesi sağlanabiliyor. Aynı zamanda melanin üretimi de baskılanarak lekelerde azalma sağlanıyor. Bu şekilde daha canlı, parlak, gergin, kırışıklıkları ve lekeleri azalmış sağlıklı bir deri elde edilebiliyor.



DR. HİLAL KORAL

SAÇ DÖKÜLMESİ DE BAŞKA BİR SORUN...

Kök hücre serumu aynı zamanda saçlı deride de, orta katmana verildiğinde saç köklerinde yenilenme sağlıyor ve yeni saçların çıkmasına yardımcı oluyor. Dökülme karşıtı etki gösteriyor. Exosome kök hücre serumu, erkek ve kadınlarda, kişinin sorununa bağlı olarak; kırışıklık, leke ve antiaging amaçlı 2-3 hafta ara ile 2-3 seans uygulanıyor. Saç ile ilgili sorunlar da ise 2-4 hafta ara ile 4-6 seans uygulanabiliyor. Mezoterapi tekniği ile konforlu uygulama sonrası kişi rahatlıkla sosyal hayatına dönebiliyor. Estetik işlemlerin abartılması nedeniyle birbirine çok benzeyen aşırı uygulamalardan çekinen, doğal görünümü kaybetmeden iyi sağlıklı yaş almak isteyen kişiler için iyi bir seçenek değil mi?