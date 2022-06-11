Yaz aylarında cilt sağlığımızı nasıl koruruz? Yazın cilt güzelliğini korumak için öneriler

Yaz aylarında bronz bir tene sahip olmak için yapılan güneş banyoları yapılıyor. Bu nedenle güneşin zararlı ışınlarından en çok yaz aylarında etkileniyoruz. Sıcak ve güneşin etkisiyle deformasyona uğramaya açık olan cildimizi koruma altına almak oldukça önem taşıyor. Peki Yaz aylarında cilt sağlığımızı nasıl koruruz? Nelere dikkat etmeliyiz? Yazın cilt güzelliğini korumak için öneriler Amerikan Tıp Merkezi Dermatoloji (Deri Hastalıkları) Uzmanı Dr. Vildan Şengöz'den geliyor...

YAZ AYLARINDA CİLT SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI

Keyifle geçirdiğimiz yaz tatilinden ışıltılı ve sağlıkla dönmek istiyorsanız, dikkat edeceğiniz çok basit uygulamalar bulunmaktadır.

Öncelikle, beslenme ve doğru sıvı tüketimi cildi içeriden destekleyeceği için, bu konuya öncelikle önem vermek gerekir. Antioksidan içeriği yüksek ve UV’nin tahrip edici etkisine karşı bizi koruyan sarı/turuncu ve mor renkli meyve ve sebzeleri her gün yememiz gerekir. Şeftali, kavun, karpuz gibi mevsim meyveleri günlük porsiyon sınırlarında yenebilir.

Sıvı olarak su ve maden suyunu kilo, terleme durumu ve spor yapma durumuna göre tüketmek gerekir. Şekerli ve asitli içecekler, kahve, alkol hücre içi su ve mineral kaybına yol açıp, kırışma ve lekelenmeye zemin hazırlar.

Beslenme takviyesi olarak Omega, ALA, L-Theanin, resveratrol alınması cilt, saç ve tırnakta esnek ve güçlü yapıya destek olur.

Cilt tipine ve bulunulan bölgenin nem ve güneş durumuna göre seçilen yıkama, nemlendirme ve güneş koruma ürünleri cildin UV ve rüzgardan tahrip olmasını engellemeye yardım eder.

Yaz tatiline gitmeden önce yaza hazırlık için önceden yapılacak bazı dermatolojik uygulamalar tatil sonrasında leke ve kırışıklıkla dönmenizin önüne geçer. Mezoterapi, PRP, nem aşısı, gençlik aşısı uygulamaları bu konuda destek olacaktır.

MEZOTERAPİ UYGULAMASI

Mezoterapi; derinin orta kısmına hyalüronik asit, deri için gerekli vitamin ve amino asitlerle besleyici kokteylin enjekte edilmesiyle uygulanır. Tatil öncesi 2-3 hafta arayla 2 seans yapılıp, tatil dönüşünde cildin durumuna göre 1 veya 2 seans pekiştirme dozu yapılır. Kullanılan karışım kişinin cilt yapısına ve ihtiyacına göre belirlenir. Uygulama doktor tarafından yapılır.

PRP TEDAVİSİ

PRP; özel bir teknikle kişinin kendi kanından ayrıştırılan ve büyüme hücrelerinden zengin serumun mezoterapi tekniğiyle yapılmasıdır. Özellikle lekeye meyilli ciltte tatil öncesi 2 seans 2-3 hafta arayla yapılmalıdır. Riskli ciltlerde aynı seansta damardan glutatyon ve C vitamini tedaviye eklenir. Bu işlemler cildin yaza daha güçlü ve sağlıklı girmesini sağlar.

NEM AŞISI

Nem aşısı ve gençlik aşısı; kolajenin ana yapısı olan hyalüronik asit maddesinin temel olarak verildiği işlemdir. Dolgu gibi estetik amaçla yapılmaz, ancak verilen madde özellikle ciltte kırıkların ve kırışıkların başladığı bölgeye yapıldığı için, hem derin çizgilerin önüne geçer hem de cilde içeriden nem sağlar. Sosyal medyada bu uygulama “mezodolgu” olarak da adlandırılır. Bu işlemler kişinin cilt yapısına ve ihtiyacına göre ayda bir defa 2 seans cilt içine enjekte edilerek yapılır.

Cilde belirgin şekilde parlaklık ve nemli his verir. Bu işlem genel cilt iyileşmesinin yanı sıra yaşlanma etkilerini de azaltan bir uygulamadır. Kaş arasında ve göz çevresinde güneşe bakamayan kişilerde kırıklar ve izler kolay oluşur. Kaş çatma ve kaş kaldırma gibi mimikleri kontrol edemeyen, mimiği çok yapanlarda tatil öncesi kaş arası, alın ve göz çevresine koruyucu amaçla kasları rahatlatmak için botoks yapılması doğru olur.