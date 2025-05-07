Yaz için doğal güneş yanığı jeli tarifi: Aromaterapist Serap Dağ anlattı

Yaz aylarının sıcak günlerinde, güneşin zararlı etkilerinden korunmak önemli olduğu kadar, cildin rahatlatılması da bir o kadar önemlidir. Aromaterapist Serap Dağ, ciltteki yanıklara karşı doğal güneş yanığı jeli tarifi verdi. İşte, ciltteki yanıklara karşı doğal bir çözüm... Lütfen doktorunuza bu karışımı sormadan kullanmayınız. Önce doktorunuzdan onay alınız.

Malzemeler:

120 ml aloe vera jeli

1 çorba kaşığı Alman papatyası hidrosolü

1 çorba kaşığı cadı fındığı hidrosolü

1,5 çorba kaşığı aynısafa maserasyon yağı

5 damla Alman papatyası uçucu yağı

10 damla lavanta uçucu yağı (Lavandula angustifolia)

Hazırlanışı:

Cam bir kapta aloe vera jeli, hidrosoller ve aynısafa yağını karıştırın. Karışımı paslanmaz çelik bir çırpma teli ile iyice çırpın. Uçucu yağları ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Bu doğal karışım, güneş yanığına ve enflamasyonlu cilt bölgelerine uygulandığında soğutucu etkisiyle rahatlatıcı bir deneyim sunar. Ayrıca kaşıntı ve ağrıyı hafifletir. Kullanım sonrası karışımın etkisini artırmak için, cam kabınıza etiket yapıştırarak buzdolabında saklayabilirsiniz.

Bunun dışında uygulayabileceğiniz diğer yöntemler ise şu şekilde:

Soğuk Süt Kompresi

• Etkisi: Laktik asit ve protein cildi yatıştırır, nemlendirir.

• Kullanım: Temiz bir bezi soğuk süte batırıp yanık bölgeye 10-15 dakika uygulanır.

Yulaf Ezmesi Banyosu

• Etkisi: Kaşıntıyı ve iltihabı azaltır.

• Kullanım: İnce öğütülmüş yulaf ezmesi ılık banyo suyuna eklenir, içinde 15-20 dakika beklenir.

Salatalık Dilimleri veya Püresi

• Etkisi: Serinletici ve antioksidan etkili.

• Kullanım: Soğutulmuş salatalık dilimleri ya da püre, doğrudan cilde sürülür.

Hindistan Cevizi Yağı (kabuklanma sonrası!)

• Etkisi: Nemlendirici ve iyileştirici. Ama ilk 1-2 gün içinde değil, cilt serinledikten sonra kullanın.

• Kullanım: İnce bir tabaka halinde sürülür.

Önemli Uyarılar:

• Cilde sirke, diş macunu, vazelin veya alkollü ürünler sürmeyin — tahrişi artırabilir.

• Güneş yanığı sonrası bol su içmek iyileşmeyi destekler.

• Ağrılı, su toplayan veya enfekte görünümdeki yanıklar için doktora başvurmak gerekir.