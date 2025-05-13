Yüz yağları nasıl eritilir? Çene hattınızı geliştirmek için 5 yüz egzersizi

Vücudunuzun diğer her yerinden kilo veriyor olsanız da, yüz yağları genellikle eritilmesi en zor olanlardır. Yüz yağlarını eritmek kolay olmasa da, süreci hızlandırmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Doğru yüz egzersizlerini düzenli olarak yaparak bu sorunu kontrol altına alabilirsiniz. Bu egzersizler, kan dolaşımını artırarak ve yüz kaslarınızın etrafındaki gerginliği gidererek yüz kaslarınızı güçlendirmeye, kırışıklıkları gidermeye ve çene çizginizi şekillendirmeye yardımcı olur. Elbette, kilo vermenin tek yolu dengeli bir beslenme ve düzenli egzersiz içeren sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamaktır.

YÜZDEKİ YAĞ NEDİR?

Yüz yağı, yüzünüzün çene hattı etrafında biriken yağdır. Kilo vermek isteyenler için ciddi bir sorun haline gelebilir. Yüzünüzün daha yuvarlak ve dolgun görünmesine neden olur. Bazı insanlar genetik olarak daha dolgun bir yüze sahip olmaya yatkın olsa da, kilo alımı yüz yağının artmasının en büyük nedenlerinden biridir. Ek olarak, sıvı tutulması da yüz yağına neden olabilir. İşte yüz yağını azaltmanın birkaç yolu...

YÜZ YAĞLARINI AZALTMAK İÇİN EGZERSİZLER

1. Çene kaldırma

1. Adım: Sırtınızı düz tutarak bir yere oturun veya ayakta durun.

2. Adım: Başınızı geriye atın, ağzınızı kapalı tutun ve boynunuzu olabildiğince gerin.

3. Adım: Alt dudağınızı üst dudağınızın üzerinde tutmaya çalışın. Yukarı bakmanız gerektiğini unutmayın.

4. Adım: Pozu 5 saniye koruyun

5. Adım: Başınızı başlangıç ​​pozisyonuna geri çekin. Bu bir tekrar.

6. Adım: Düzenli olarak 10-15 set tamamlayın.

2. Balık yüzü

Adım 1: Ağzınızı kapatın ve yanaklarınızı tıpkı bir balık yüzü gibi içinize çekin.

Adım 2: Pozu tutarken gülümsemeye çalışın.

Adım 3: Pozu 15-20 saniye tutun. Yanaklarınızda ve çene bölgenizde yanmayı hissedeceksiniz.

Adım 4: Şimdi pozu bırakın ve rahatlayın.

Adım 5: En az 5 kez düzenli olarak tekrarlayın.

3. Kaşlarınızı kaldırın

1. Adım: Gözlerinizi kocaman açın, kaşlarınızı yukarıda tutun ve kaşlarınızın kırışmadığından emin olun.

2. Adım: İşaret ve orta parmağınızı kaşlarınızın arasına yerleştirin.

3. Adım: Diğer parmaklarınızı ve avuç içlerinizi yüzünüze koyun.

4. Adım: İşaret ve orta parmağınızın yardımıyla kaşlarınızı yukarı ve aşağı kaldırın.

5. Adım: Düzenli olarak 30 saniyelik 3 set uygulayın.

4. Yanaklarınızı şişirin

Adım 1: Derin bir nefes alarak ve ağzınızı havayla doldurarak yanaklarınızı şişirin.

Adım 2: Havayı 10 saniye tutun.

Adım 3: Şimdi havayı 10 saniye sol tarafta ve ardından 10 saniye sağ tarafta tutmaya çalışın.

Adım 4: Şimdi havayı bırakın ve ağzınızda büyük bir "O" yapın.

Adım 5: Bu egzersizi 5 kez tekrarlayın.

5. Sakız çiğnemek

Adım 1: En basit egzersizlerden biridir. Bunun için şekersiz bir sakıza ihtiyacınız var.

Adım 2: En az 15-20 dakika çiğneyin.

Adım 3: Sakızı günde iki kez çiğneyin.