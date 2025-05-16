Yüze kese yapılır mı? Doğru kese yapma yöntemleri

Kese yapmanın cilt ve genel vücut sağlığı açısından pek çok faydası vardır. Özellikle düzenli uygulandığında, hem cilt görünümünü iyileştirir hem de dolaşımı destekleyerek canlılık kazandırır. Peki, yüze kese yapılır mı? İşte yanıtı...

YÜZE KESE YAPILIR MI?

Evet, yüze kese yapılabilir ancak dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Vücuda uygulanan kese ile aynı şekilde ve sertlikte uygulanması, cildi tahriş edebilir. Bu nedenle yüz bölgesine özel, daha hassas ve nazik yöntemler tercih edilmelidir.

Ancak yüze kese yapılırken;

Yüz kesesi özel olmalı: Yüze özel, ince dokulu kese veya peeling eldiveni kullanılmalı.

Yavaş ve nazik hareket: Sert kese cildi çizebilir, tahrişe yol açabilir.

Cilt tipine uygun olmalı: Hassas ciltlerde çok sık yapılmamalı (2-3 haftada bir yeterlidir).

Temiz cilde uygulanmalı: Makyajlı ya da kirli cilde kese yapılmaz. Önce yüz temizlenmelidir.

Nemlendiriciyle tamamlanmalı: İşlem sonrası cilt kurur, hemen nemlendirilmelidir.

CİLDE KESE YAPILMASININ FAYDALARI

Ölü derileri temizler

Gözenekleri açar

Cildin parlak görünmesini sağlar

DOĞAL YÜZ KESE MASKESİ TARİFLERİ

Evde kolayca hazırlayabileceğin, cildi nazikçe ölü derilerden arındıran doğal yüz kese maskesi (peeling etkili) tarifleri:

1. Yulaf + Yoğurt + Bal Maskesi (Hassas ciltler için)

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi (ince çekilmiş)

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

Nasıl uygulanır?

Malzemeleri karıştır. Temiz cilde dairesel ve nazik hareketlerle uygula. 5-10 dakika beklet, sonra ılık suyla durula.

Cildi yumuşatır, arındırır ve besler. Haftada 1 kez yeterlidir.

2. Kahve Telvesi + Hindistan Cevizi Yağı (Canlandırıcı)

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesi

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Nasıl uygulanır?

Karıştır ve hafif ıslak cilde uygula. Parmak uçlarınla nazikçe masaj yap. 5 dakika bekletip durula.

Kahve ölü deriyi atar, yağ ise cildi nemlendirir. Haftada 1 kullanabilirsin.

3. Şeker + Zeytinyağı + Limon Suyu (Karma ve yağlı ciltler için)

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı toz şeker (çok ince çekilmiş)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Birkaç damla taze limon suyu

Nasıl uygulanır?

Karışımı hazırlayıp temiz cilde sür. 2-3 dakika hafifçe masaj yap. Duruladıktan sonra nemlendirici uygula.

Limon güneşe karşı hassasiyet yaratabilir. Geceleri uygulaman daha iyidir.