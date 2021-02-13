14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel aşkı besleyecek yiyecekler

AŞK HORMONU OKSİTOSİN

Aşık birisi mutludur, gelecekten umutludur, kendisine güveni vardır ve sosyaldir. Ertesi gün uyandığında hala aşıktır. Aşk hormonu olarak bilinen beynin hipotalamus diye adlandırılan bölgesinden salınan oksitosin kişide birçok etki yapar.

Kişilerde öz güveni arttırır, böylece fazla kilolu bile olsanız bunun bir önemi olmadığını düşünüp kendinizle barışık olursunuz. Özellikle erkeklerde sevdiğine karşı sadakati arttırır. Koruyucu güdüleri harekete geçirir. Oksitosin stresi azaltır. Cinsel uyarılmayı arttırır. Oksitosin düzeyi arttıkça, sevdiği kişiyi, başkalarından daha çekici bulmaya başlar.Aşık kişilerin ağrı eşiği yüksektir ve kolay kolay ağrı hissetmezler. Gece uykularında düzelme ve daha dinç güne başlamayı sağlar.

Kısaca aşkınızı ateşlemek için yapmanız gereken aşk hormonu olan oksitosin seviyenizi arttırmaktır.

AŞKI BESLEYEN YİYECEKLER

Aşk karın doyurmaz diye bir özdeyiş vardır.Bir de Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer derler.O zaman erkeği romantik yapacak, kadını sevecen ve mutlu kılacak yiyecekler nelerdir? Sevgililer günün de ne yemeliyiz? Sevdiğimize ne yedirmeliyiz? Sevgide temas ve yakınlaşma çok önemli olduğu için bu gece yemek masanızı çok küçük bir masa seçmeye özen gösterin, böylece sevdiğinize çok daha yakın olacaksınız.

KÖRİ SOSU

Yemeklerde afrodizyak etki yaratmak için köriyi kullanın, köri soslu bir tavuk veya et yemeği iyi bir seçenek olacaktır.

KEREVİZ

Yanına zeytinyağlı bir kereviz de çok yakışacaktır. Kereviz de, sebzeler içerisinde afrodizyak etkisi kuvvetli bir sebzedir.

CEVİZ

Ekmek yerine yiyebileceğiniz bir cevizin de afrodizyak etkisi kuvvetlidir.

MUZ VE ÇİLEK

Meyvelerden de özelikle muz ve çileğin etkisini unutmamalıyız.

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz da çorba veya meze olarak sofradaki yerini almalıdır.

TARÇIN

Son olarak da tarçının afrodizyak etkisinden yararlanmak için bir muhallebi sofraya eklenebilir.

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