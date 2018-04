Aşkın ömrü kaç yıl?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Aşk olmadan seks olur mu? Seks olmadan aşk olur mu? Aşk sadece 3 yıl mı sürer? İki insana aynı anda aşık olunur mu? İşte uzmanın ağzından aşkla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular…

Cinsel İşlev Bozuklukları Uzmanı, Psikiyatrist Prof. Dr. Doğan Şahin sorularımızı yanıtladı.



Sağlıklı bir ilişki nedir ve nasıl olmalı?

Bir insanın hayatında en zor ulaşabileceği şey, sağlıklı, mutlu ve doyumlu ilişkidir. Çünkü bunun için olmazsa olmaz iki temel şey, sağlıklı iki insandır. Kendisini gerçekçi olarak tanıyan, kendisini sevebilen, bağımsız ve bireyselleşmiş, hayata, insanlara sevgiyle bağlanabilen bir insan o kadar az rastlanabilir bir şey ki, iki sağlıklı insanın bir araya gelmesi daha da zor bir olasılıktır. Çağımız insanının en temel sorunlarından biri, sevmekle ve sevilmekle ilgili zorluklardır. Sağlıklı ve mutlu bir ilişki insanın kendini tanıması, kusurlarıyla yüzleşebilmesi ve bunları kabullenmesi ile başlayabilir. Ancak bitmeyen, uzun bir emek ve çaba gerektirir. Gerçek bir aşk ve sevgi, özenli bir emeğin sonucudur.



Aşkın ömrü 3 yıl mı gerçekten?

Aşkın ömrü sanıldığı gibi 3 yıl değildir. Hatta gerçek aşk ancak üç yıldan sonra başlayabilir. O, 3 yılda biten şey aşk değil, cinsel heyecan ve tutkudur.



Aşk ve sevgide seks ne kadar önemli?

Elbette olgun bir cinsel aşkta seksin önemi çok fazladır. Cinselliğin eksik ya da iyi olmadığı bir aşk da, aşkın olmadığı bir cinsellik de noksan bir şeydir. Ancak yine de cinsellik olmadan insanlar aşık olmuş hissedebilirler ya da aşık olmadan cinsel heyecan duyabilirler. Her birliktelikte her şeyin mükemmel olması gerekmediği gibi imkansızdır da. İnsanlar hayatın birçok alanında birçok şeyi mükemmel yaşamazlar, yaşayamazlar.



Mutlu ve cinsel açıdan da doyumlu bir ilişkinin gerekleri neler?

Şöyle sıralanabilir; ilki çift birbirinde erken dönemdeki ilk ilişkilerini bulabilmiştir. Yani insanın en temel duygusal gereksinimlerinden biri, ilk bir yaşta anne-baba ilişkisinde oluşan ama zamanla gelişerek olgunlaşan sevilme, şefkat görme, önemsenme, ilgilenilmekle ilgili ihtiyaçlardır. Her insanın sevgi ve şefkatle sahiplenilmeye, esirgenmeye, korunmaya ve ne olursa olsun bunun değişmeyeceğini hissetmeye ihtiyacı vardır. Olgun bir sevgi ilişkisinde çiftler karşılıklı olarak birbirinin bu gereksinimlerini karşılama kapasitesine sahiptirler ve bunu gerçekleştirirler.