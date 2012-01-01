Gerçek Aşkı Bulmanın 12 Yolu

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Doğru adamı bulmak için bilimsel önerilerden destek alın! İşte Richard Templar'dan ilişki taktikleri...

Yazı: Seçil Kılıç



Bazılarımız aşk yüzünden umutsuzlaşır, karamsarlaşır, güvensizleşir. Bazılarımızsa aşkı bulmakta gerçekten iyidir. Kendilerini mutlu edecek eşleri bulur, ilişkilerini taze tutar ve zamanın testinden başarıyla geçer. Onlar aşkın kuralları üzerine master yapmış insanlar. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Yazar Richard Templar aşkı bulmanın yollarını Optimist Yayınları tarafından satışa sunulan ‘Aşkın Kuralları’nda anlatıyor. İşte kitaptan sizin için derlediğimiz 12 altın kural...



Kural 1: Kendiniz olun

Gerçekten hoşumuza giden biriyle tanıştığımızda, kendimizden yepyeni biri yaratmak ya da o kişinin aradığı kişi olmaya çalışmak isteriz. İstesek gerçekten derin görünebilir, güçlü, gizemli bir havaya bürünebiliriz. Ama tüm yaşamımızı uydurma bir kişiliğin ardına gizlenerek geçirmek ve ‘mış’ gibi görünmeye çalışmak bizi yorar. Çözüldüğümüzde ise onun hayalkırıklığıyla bizden uzaklaşmasına neden oluruz. Yani siz siz olun kaybetmek pahasına dahi olsa ona olduğunuz gibi görünün. Belki de ilişki taktikleri arasında en doğru ve önemli olan madde bu: Siz siz olun kaybetmek pahasına dahi olsa ona olduğunuz gibi görünün. Belki bu halinizi daha bile çok sevecektir? Zaten gerçek aşk gerçek kişiliğiniz üzerine kurulu olmalıdır. Sizin gerçekliğiniz yok olursa o aşkın gerçek aşk olması nasıl mümkün olabilir ki?



Kural 2: Yeni bir ilişkiye yara bereyle başlamayın

Eğer son ilişkiniz sizi duygusal açıdan yıprattıysa, yeni bir aşka yelken açmadan önce bu zararı onarın. Aksi halde Richard Templar’a göre karşınızdaki kişiye gerçek yüzünüzü gösteremeyeceğiniz gibi dikkatiniz hala kendi üzerinizde olacağı için ona odaklanamazsınız. En iyisi siz yaralarınız iyileşirken yeni bir aşk yerine aileniz ve dostlarınıza bol bol zaman ayırın.



Kural 3: Yalnız kalma korkunuzu yenin

Birçok kadın sırf yalnız kalmamak için ilişkiden ilişkiye savrulup gidiyor. Oysa yalnız kalma korkusuyla yüzleşip sadece doğru olduğunu hissettiğiniz ilişkilere şans vermek, hem gereksiz deneyimlerle yıpranmanızı, hem de kendinize saygınızın azalmasını önler. Bir ilişki sizi mutsuz ediyorsa ona son verip yalnız kalmak her zaman daha iyidir. Unutmayın, gerçek aşk yalnız kalmamak değil, bir bütün olmaktır.

