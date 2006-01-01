Birini yolda tanıyabileceğiniz gerçeği daha önce deneyimlenmiş ve atalarımız tarafından da tavsiye edilmiş bir konudur. Çünkü yolculuk her açıdan bol sürprizli ve değişik bir durumdur.

Yolda insanın başına beklenmedik şeyler gelebilir. Diğer yandan uzun bir zaman yanyana, başbaşa geçirileceğinden karşılıklı olarak birbirinize nasıl davranacağınız daha belirginleşir. Bu nedenle bir yolculuk ilişkinizi çok daha güçlü bir hale getirebilir.



Yol için bir planınız olsun

Yolculuk insanın içinde bir çok yeni kapı açar. Özellikle de yanınızda sevdiğiniz insan varsa birlikte bu kapılardan geçmenin keyfine varırsınız. Bu yolcuğunuz boyunca neler yapabileceğinizi önceden planlamak sizi çok daha eğlenceli bir deneyime götürür. Aynı zamanda yapacağınız yolculuk için çok daha heyecan duyarsınız. Birlikte bir şeyler deneyimlemek ilişkinizi güçlendirir.







Birbirinizi dinlemek için çok zamanınız var

Yolculuk sırasında kendi iç yolculuğunuza da çıkarsınız. Uzun saatler boyunca belli bir yere odaklandığınızda aklınızda düşünceler de uçuşmaya başlar. Bu düşünceleri karşılıklı olarak paylaşmaya başladığınızda ise sevgilinizle aranızda bambaşka yollar, bağlantılar kurmaya başlarsınız. Siz de bu yolculuğu birbirinizin derinliklerine giden yollar açmak için kullanabilirsiniz. Bu durum ilişkiyi farklı bir yola götürebilir.







Eğlence mi, ızdırap mı arıyorsunuz?

Yolculuklar hayatta eğlence mi yoksa sıkıntı mı aradığınızı ele verir. Bu nedenle yol boyunca eğlenerek vakit geçirmeyi seçmekle o yolu ızdıraplı bir hale getirmek arasında bir seçim yaparsınız. Siz de sevgilinizle sizi nasıl bir yolun beklediğini bu şekilde görebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey tabii ki eğlenceyi seçmektir. Birbiriniz için iyi bir yol arkadaşı olmanın yolu buradan geçer.







Yolun sonunu görmek istiyor musunuz?

Yolculuk yapmak karşılıklı olarak birlikte bir yolun sonunu görmek için de oldukça önemlidir. Birlikte güzel bir yolculuk yapan çiftler hayatlarındaki yolu da birlikte yürüyebilmek konusunda başarılı olurlar. Bu nedenle yolculuğunuzu daha keyifli hale getirmenin yollarını bulmalı ve bu yollar üzerinde daha çok çalışmalı, uğraş göstermelisiniz.