Hobilerin neler?

Müzik, dvd, kitap ve değişik yemekler tatmak

İçki-sigara kullanır mısın? Sevgilinin kullanması seni rahatsız eder mi?

İçki sigara kullanmam. Ama sevgilimin de aşırı miktarda kullanmasını istemem kesinlikle

Sevgilin ne yaparsa ya da ne söylerse onu anında terk edersin?

Benden uzaklaştığını hissetsem ya da aldatıldığımı öğrensem kaçışı olmaz.

İlişkilerde ilk adımı sen mi atarsın, karşı taraftan mı beklersin?

Genelde ilk adımı ben atmak isterim. Ama aşk bu, karşı tarafta adım atarsa bir şey yapamıyorsun

Hayalindeki kadın tipi nasıl birisi? Fiziksel ve karakteristik özellikler?

Fiziksel olarak esmer tenli ve şirin olması benim için idealdir. Fazla dış özelliklerine bakmam. Karakter olarak da her zaman dürüst olsun, akıllı olsun, benim olsun.