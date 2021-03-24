Bilime göre aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret! Psikologlar yanılıyor olamaz

Aşık olmanın belirtileri mi olur demeyin... Aşık olduğunuzu gösteren kesin işaretler var... Kendinizi her zamanki işlerden kopmuş veya alışılmadık derecede iyimser hissediyorsanız aşık olabilirsiniz… Aşık olmak, bir insanın yaşayabileceği en garip ve en harika şeylerden biridir. Herkes için farklı olsa da insanların aşık olduklarını anlamalarına yardımcı olabilecek bazı ortak düşünceler ve duygular vardır.



Kimi zaman bu belirtiler en bariz biçimde ortaya çıkabilir, mesela o kişiden başka hiçbir şeyi düşünememek gibi. Bazen de öyle belirtiler vardır ki kişi kendisi bile fark edemez aşık olduğunu. Hele günümüzdeki flört işlerinin eski zamanlara göre biraz daha karışık olduğunu düşünürsek, karşınızdakini sadece beğeniyor musunuz, cinsel çekim mi hissediyorsunuz, yoksa aşık mısınız, anlamak çok zorlaşır. Psikologlar peki bu duruma ne diyor? İşte psikoloji bilimine göre aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret.

1. Ona Bakmadan Duramazsın

Bu klasik bir aşık olma işaretidir: kendini sevdiğinin gözlerinde kaybetmek. Danışman psikolog Marc Hekster, bunun birine aşık olduğunuzun en bariz işaretlerinden biri olduğunu açıklıyor. "Dünyadaki en güzel ve çekici insanı olarak deneyimlediğiniz birinin gözlerine neden bakmak istemezsiniz?" diyor.

Mesele şu ki, sevdiğiniz birine baktığınızda, neye benzediğini görmüyorsunuz. Birlikte bütün geleceğinizi ya da geleceğinizin neye benzeyeceğini düşünüyorsunuz.

2. Sizlik olmayan şeyleri yapar hale gelirsiniz

Eğer biriyle zaman geçirmekten hoşlanıyorsanız, beyindeki ödül sistemi o zamandan “daha fazlasını” istemek için motivasyonunuzu artırıyor, diyor ilişki psikoloğu Madeleine Mason Roantree. "Birlikte huzuru arzulamaya başlıyorsun" diye ekliyor. Siz de ona yakın olmanın yollarını düşünmeye başlayabilirsiniz, bu, aranızdaki yeni doğan bağı güçlendirmeye yardımcı olabileceği umuduyla onlun çıkarlarını almayı da içerebilir.



Mason Roantree, “Örneğin, futboldan nefret ediyor olabilirsiniz, ancak kendinizi bir de bakmışsınız futbol maçına bir bilet arıyorken ya da hediye forma alıyorken bulabilirsiniz, çünkü onlara daha yakın hissetmek istersiniz” diye açıklıyor Mason Roantree. "Aynı zamanda size onlarla konuşabileceğiniz başka bir konu imkanı da ortaya çıkıyor ve belki de onları size daha yakın olmaya ikna etmenin bir yolu."

3. İtici Gelen Şeyleri O Yaptığında Aldırmazsınız

Psikolog Hekster, "Sevginin ve özellikle yeni bir sevginin gücü ilkeldir" diyor. Bu, aşık olduğunuz biri ister dağınık olsun, ister klozet kapağını açık bırakmış olsun, normalde size itici gelebilecek bir şey yaptığında, bunu umursamayacağınız anlamına gelir. Aslında işin en garibi, bunun farkına bile varmayabilirsiniz. Hekster, “Aşk son derece güçlü olabilir ve tüm uyaranlara rağmen görmezlikten gelme ile ilişkilendirilebilir” diye ekliyor. "Bebeklerine aşık olan anne-babaları düşünün.” Nasıl ki bebekler anne-babaların hayatlarındaki her yerden daha önemli ve ne olursa olsun hiçbir şeye değişemezler, tıpkı öyle...

4. Beraberken Zaman Su Gibi Akıp Gider

Psikolog Daria Kuss, birine âşık oluyorsanız, muhtemelen onunla geçireceğiniz zaman çok çabuk geçecektir, diye açıklıyor. Bu genellikle zevk aldığımız bir şeyi yaptığımızda ortaya çıkar ve aşık olduğumuz biriyle zaman geçirmenin de bundan bir farkı yoktur. “Onlarla birlikteyken akışın içindesiniz” diye ekliyor, “Böylece birlikte vakit geçirdiğinizde saatin tiktaklarını fark etmeyeceksiniz”.

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5. Hata Yaptığına Asla İnanmazsınız

Hekster, aşık olmanın gerçeklik duygunuzu biraz bozabileceğini söylüyor. "Birine derinden âşk hissederseniz, o zaman onun kim olduğu ve kendisini çevreye nasıl yansıttığı konusunda biraz gerçekçi olmayan bir görüşe sahip olmanız muhtemeldir" diyor. Mesela bir başkasının yaptığı bir şeyi veya sözlerini eleştirmeye meyilli olsanız da partneriniz bunu yaparsa veya söylerse, onu sırf bu yüzden sevebilirsiniz, çünkü sizin gözünüzde aşık olduğunuz kişi asla yanlış yapamaz. Çoraplı sandalet giyseler bile. J.

Onları bu kadar güzel yapan şey de bu, değil mi? “Aşık olduğunuzda, gördüğünüz tek şey, rakipsiz hissettiren güzelliğin bir versiyonudur. Tüm duygularınızın odaklandığı bireyin idealleştirilmesidir. "

6. Alışılmadık Şekilde İyimser Olursunuz

“Aşık olduğunuzda, hayatınızdaki her şey garip bir şekilde harika hissettirebilir” diyor Mason Roantree. "Ayrıca görünürde bir sebep yokken daha enerjik hissedersiniz" diye ekliyor, yani sebepsiz yere içiniz içinize sığmaz, evlere, odalara sığamazsınız.

“Bu, partnerinizi düşünmekten, onunla bir şeyler yapmaktan ya da size onu hatırlatan şeyleri yapmaktan aldığınız tüm o 'dopamin etkisinin' sonucu. "Olumlu beklenti eylemi stres duygularını azaltmaya yardımcı olur, bu nedenle partnerinizle birlikte olma beklentisi zihinsel sağlığınızı güçlendirerek hayat hakkında daha iyi hissetmenizi sağlar."

7. Dokunmak ve Öpmek İstersiniz

Bu da en bariz aşk belirtilerinden biridir. Ancak aşık olduğunuz birine dokunmak ve onu öpmek istemenizin nedeni, düşündüğünüzden çok daha derine kök salmıştır. Aşık olduğunuz birine dokunduğunuzda, "aşk hormonu" yani oksitosin salgılanır. "Bu sizi mutlu edecek ve partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirir" diye açıklıyor Kuss.

8. Sürekli Onu Düşünürsünüz

Hekster, "Aşık olmak, duygularımızın başka bir kişiye ait olmasını da içerir” diyor. Bu teslimiyette o kişiyle bir şekilde bütünleşiriz ve düşüncelerimize hükmettiği noktaya dek tamamen onunla meşgul oluruz. Yine, bu kısmen beyinde seks sırasında salınan oksitosin sayesindedir. Hekster, “Duygu, biliş ve sosyal bağı etkileyebilir” diye ekliyor ve bunların tümü sizi birine daha yakın hissettirebilir ve sevgi duygunuzu ateşleyebilir.

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9. Mutlu Olmasını İstersiniz

Hekster, birine aşık olmaya başladığınızda kendinizi her zamankinden daha fedakar hissedebilirsiniz, diyor. "Bu, aşkın daha olgun versiyonlarını karakterize ediyor" diye ekleyerek derin ve uzun süreli aşkın bir işareti olabileceğini açıklıyor. "Sadece kendiniz için mutluluk istemiyorsunuz, aynı zamanda diğer kişi için de eşit ölçüde mutluluk istiyorsunuz."

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