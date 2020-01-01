Herhangi bir bekar kadın için, karşı cinsle tanışmanın en uygun yolu internette bir platformuna katılmaktır. Bu platformlara üye olduktan sonra kişisel açıklamalara göz atılabilir ve profil fotoğraflarını değerlendirebilir, o kişinin ilgi alanlarına göz atabilirsiniz. Bir sonraki adım, romantik bir buluşma ayarlamak olacaktır. Peki, ilk buluşmada ne giyilmeli? İşte ilk randevuda iyi bir izlenim bırakmak için önemli tüyolar...

NE GİYEBİLİRSİNİZ?



Dikkate almanız gereken ilk şey, buluşacağınız mekandır. Dört yıldızlı bir restorana veya bir tiyatro etkinliğine davet edildiyseniz, kot pantolon yerine şık bir elbise giymeniz en iyisi olacaktır. Tersine, ilk uğrak noktanız bir bowling salonu veya bir film kompleksi olacaksa, en güzel kokteyl elbisenizi giymenize gerek yok. Gardırobunuzdan ne seçerseniz seçin, önemli olan kendinizi kıyafetinizin içinde rahat hissetmektir.

FAZLA ABARTIYA GEREK YOK

Çok seksi bir kıyafet yerine daha abartısız bir kıyafet tercih edin. Yani fazla abartma yerine biraz daha hayal gücüne yer verin. Çevredeki diğer erkeklerin odağı olmak yerine sizi güzel gösteren bir giysiyi tercih edin. Örneğin dar siyah bir etek üzerine güzel bir bluz oldukça şık olacaktır. Böylece partnerinizde kendini yanınızda rahat hissedecektir.

TOPUKLU GİYMEK YA DA GİYMEMEK

Tabii ki tıpkı o klasik siyah-beyaz Hollywood filmlerindeki erkekleri topuklu ayakkabıları ile cezbeden kadın oyuncular gözümüzde mükemmel bir görünüm olarak karşımızı çıkıyor. Ama topuklu ayakkabılarla rahat olamayacaksanız, ayağınızı vuracak gibiyse giymeyin daha iyi. Çünkü sizi yürürken rahatsız edecek bir ayakkabı yerine daha alçak topuklu ve rahat bir ayakkabıyı tercih edin.

TAKI KONUSUNDA DA SADE OLMAYA GAYRET GÖSTERİN

Kulaklarınızdaki halka küpeleri tamamlamak istediğiniz çarpıcı büyüklükte bir kolye mi takacaksınız. Ya da saçlarınızla oynadığınızda kolunuzda titreyen bilezikleri mutlaka takmak mı istiyorsanız. Özellikle kuyumcu vitrini gibi görünmemeye özen gösterin. Eğer kulağınızda bir halka küpe takılıysa, boynunuzun sade olmasına dikkat edin. Sadelik her zaman güzeldir.

MAKYAJ YAPIN AMA SADE OLMASINA DİKKAT EDİN

Akılda tutulması gereken en önemli kelime zarafettir. Yüzünüzde mutlaka bir noktaya dikkat çekin. Bu gözleriniz, dudaklarınız ya da elmacık kemikleriniz olabilir. Çünkü aşırı bir makyaj beğenilme yerine tam tersi bir etkiye neden olabilir. Ancak, gözünüzün şeklini vurgulayan veya yanaklarınıza güzel bir pembe renk veren makyaj, tam doğru uygulandığında partnerinizi büyüleyecektir. Daha cesur bir görünüme sahip olmanın tek ödün, rujunuz olabilir. Gideceğiniz ortama uygun olarak hafif bir göz makyajı ile kırmızı bir ruj kullanabilirsiniz.

BÜYÜLEYİCİ BİR KOKUYLA PARTNERİNİZİ ETKİLEYİN

Kıvrımlarınızı dar bir bluz veya figürlü bir kot pantolonla vurgulamanızın yanı sıra, partnerinizin kalbini yakalamanın en doğrudan yolu onu büyüleyici bir koku ile cezbetmek olacaktır. Bu nedenle de ucuz bir koku yerine kalıcı ve etkili bir koku sürmeyi göz ardı etmeyin.

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