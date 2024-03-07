Bir boşanma koçundan evlenmeden önce dikkat edilmesi gereken tehlike işaretleri

Evlenmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı işaretler vardır. Bunlar ileride bir sorun ile karşılaştığınızda partnerinizin bürüneceği karakteri aşağı yukarı size belli eder. Boşanma koçu Amy Polacko, evlenmeden önce dikkat etmeniz gerekenler konusunda sizleri uyarıyor...

EVLENMEDEN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN TEHLİKE İŞARETLERİ

Bir an önce evlenmek istemesi:

Partnerinizle uzun süre randevulaşın, böylece partnerinizi her türlü durumda, özellikle de stresli durumlarda gözlemleyebilirsiniz.

Sır saklaması ve yalan konuşması

Birisi küçük bir şey hakkında bile dürüst değilse, bu onun büyük şeyler hakkında yalan söyleyeceği anlamına gelebilir.

Eski sevgililerini kötülemesi:

Narsist insanlar sıklıkla geçmiş partnerlerini şeytanlaştırırlar ve kurban rolünde ustadırlar.

Diğer insanlara olumsuz davranışlar:

Garsona ve kendilerinden aşağı olduğunu düşündükleri diğer kişilere karşı kaba mı davranıyorlar? Bu, size nasıl davranacaklarının bir işareti olabilir.

Empati kuramama:

Acı çeken insanlara, hayvanlara ve size karşı empati kurabiliyorlar mı? Bazı narsistler kur sırasında bunu taklit etmekte çok başarılıdır, bu nedenle davranışlarını yakından izleyin.

Bir kere aldatan hep yapar:

Geçmişteki davranışlar her zaman gelecekteki davranışları öngörmese de, birçok müşterimin kocası eski partnerleriyle, seks işçileriyle veya diğer insanlarla evlilik dışı ilişkiler kurma hakkına sahip olduğunu düşünüyordu.

Kendi paranıza sahip olun ve adınızın tüm ortak varlıklarda yer aldığından emin olun:

Çocuklarınızı büyütmek için kariyerinizden vazgeçerseniz, sizi mali açıdan koruyan ve kendi paranıza sahip olmanız için size bir "maaş" veren bir evlilik öncesi veya evlilik sonrası anlaşma imzalayın.

Sezginize güvenin:

Yüksek düzeyde çatışma yaşayan tiplerden boşanan müşteriler bana bir şeylerin "yanlış" olduğunu hissettiklerini söylediler ama aşırı tepki verdiklerini düşündüler. Her zaman içgüdülerinize güvenin.

Her davranışınızı kontrol etmesi:

Birisi ne giydiğinizi, kimlerle arkadaş olduğunuzu, nerede olduğunuzu veya sosyal medyanızı yönetmeye çalışırsa bu bir tehlike işaretidir.