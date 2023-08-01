Biraz eğlence iyidir: Partnerinizle oynayabileceğiniz 12 seks oyunu

Seks oyunu nedir? Temel olarak, seks yaparken oynadığınız bir oyundur. Cinsel içerikli mesajlaşma seanslarının "şu anda orada olsaydım ne yapardın?" sorularına getirilebilecek bir çeşitlilik sağlar. Bu klasik mesajlaşmanın yanlış bir tarafı olmasa da bu oyunlar ile mesajlaşmanız eğlenceli ve cilveli bir hal alabilir.

Bununla birlikte, cinsel içerikli mesajlaşma konusunda yeniyseniz veya yeni bir partnerle işleri cinsel alana taşıma konusunda endişeliyseniz, bunu bir oyuna dönüştürmek ideal bir yol olabilir. Potansiyel olarak göz korkutucu gelen şeyleri biraz hafifletebilir. Çünkü, cinsellik her zaman bu kadar ciddi, mahrem bir erotik an olmak zorunda değildir. Eğlenceli olabilir (ve olmalıdır). Bir sonraki seks seansınızda eğlence faktörünü artırmanın bir yolu var mı? Seks oyunları ile ortamı ateşlendirin.

PARTNERİNİZLE OYNAYABİLECEĞİNİZ 12 SEKS OYUNU

1. Hangisini tercih ederdin?

Bu klasik oyunun ortaokuldan hatırlayabileceğiniz versiyonu muhtemelen oldukça masum olsa da, bu oyunu +18 bir hale getirmenin kolay bir yolu var: tüm soruları sadece seksle ilgili yapın.

2. 20 soru

Bir seks şeyi seçin, herhangi bir seks şeyi (örneğin, bir seks pozisyonu, bir seks eylemi, bir sapıklık, bir seks oyuncağı, vb.) ve partnerinizin bu şeyi tahmin etmeye çalışması için evet-hayır soruları sormasını sağlayın.

3. Ateşli Doğruluk mu Cesaret mi?

Küçükken kesinlikle doğruluk mu cesaret mi oyununu oynadınız, şimdi ise sizi yetişkinlere yönelik ‘Doğruluk mu Cesaret mi’ ile tanıştırmamıza izin verin. Bu oyun, partnerinizle yalnızca samimi cinsel gerçekleri takas etme fırsatına sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda cesaret unsuru, işleri biraz daha ateşli hale getirebilir.

4. Hiç yapmadım

Bu listedeki bazı seks oyunlarının aksine, ‘Hiç Yapmadım’ hemen hemen her zaman cinsel içerikli olmuştur. Eskiden, hangi arkadaşınızın ilk öpüştüğünü bu şekilde öğrenirdiniz, ancak bir yetişkin olarak, partnerinizin cinsel geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmenin eğlenceli ve düşük riskli bir yolu olabilir. (Yine, partnerinizle tamamen aynı sayfada olduğundan ve hiçbirinizin oyun adına gizli tutmayı tercih ettiğiniz herhangi bir şeyi açıklama konusunda baskı hissetmediğinden emin olun.)

5. Seviş - Evlen - Öldür

Kaç yaşında veya ne kadar olgun olduğunuz fark etmez, bu oyun asla eskimez. Bu, biraz daha saçma olsa da eşinizin bir partnerde hangi nitelikleri aradığına dair fikir edinmenin eğlenceli bir yolu olabilir. (Cevaplarını çok ciddiye almayın, özellikle de gerçekten tanıdığınız insanlarla oynuyorsanız.)

6. Azgın çılgınlar

Kendi erotik hikayenizi yazın (ya da internetten bakın) ve eşinizin boşlukları kendi seçtikleri ayrıntılarla doldurmasını sağlayın. Ardından onlara ateşli (ve/veya tamamen saçma) sonuçları gönderin. Belki bir güzel bitecek, belki de iyi bir kahkahaya sebep olacak.

7. Arama Geçmişi Değiştirme

Birbirinize en son izlediğiniz porno videosunun bağlantısını göndermelisiniz. Hile yapmak yok! Sırayla birbirinizin ateşli materyallerini gözden geçirin, sonra tartışın. (Bir tür kitap kulübü gibi ama porno olsun.)

8. O zamanı hatırla...

Sırayla birlikte yaşadığınız en ateşli deneyimlerinden bazılarını anımsayın. En sevdiğiniz cinsel karşılaşmalardan bazılarını sözlü olarak yeniden yaratırken, her biri bir sonraki ayrıntıyı doldurarak ileri geri gidebilirsiniz.

9. Seks yapılacaklar listenizi hazırlayın

Her çiftin bir Evet/Hayır/Belki listesi, yani birlikte denemek istediğiniz cinsel aktivitelerin ve katı sınırlarınızın bir listesi olmalıdır. Sizinki üzerinde mesajlaşma yoluyla çalışmak kesinlikle ateşli olaracaktır. Dürüst olmak gerekirse, en derin cinsel fantezileriniz hakkında konuşmaktan ve birbirinizin sınırlarına saygı duymaktan daha seksi ne olabilir?

10. Kendi seks çalma listenizi oluşturun

Seks çalma listeleri bölücü olabilir, çünkü normalde harika bir seks hayatı olan iki partner, müzik zevki konusunda çok farklı fikirlere sahip olabilir. Çözüm? Seks çalma listenizi birlikte oluşturun. Sırayla birbirinize seksi şarkılar gönderin, ta ki ikinizin de memnun olduğu bir liste oluşturana kadar.

11. Sanal kenar

‘Kenar’, bir partneri (veya kendinizi) doruk noktasına yaklaştırmak, ancak tam olarak zirveye ulaşmadan önce durmaktır. Buradaki fikir, tüm bu birikme sayesinde sonunda daha güçlü, daha uzun, daha zevkli bir orgazma sahip olmaktır. Bir hakimiyet ve boyun eğme unsuru içerdiğinden ‘kenara’ yaklaşmak genellikle gerçek hayatta kullanılsa da bunu bir mesajlaşma oyununa da dönüştürebilirsiniz. Eşinizin zevkini uzaktan kontrol edin, onlara kendilerine nerede ve nasıl dokunacaklarını ve ne zaman "izin verdiğinizi" söyleyin.

12. Rol yapma oyunu: Cinsel içerikli mesajlaşma sürümü

Hayır, biraz rol yapmak için aynı odada olmanıza gerek yok. Aslında, bu tür yatak odası tiyatrosunda yeniyseniz veya kendiniz, biraz endişeli hissediyorsanız cinsel içerikli mesajlaşma, bunu kolaylaştırmak için harika bir yol olabilir. Karakterlerinizi seçin ve dinamiğinizi ana hatlarıyla belirtin (hatta ikinizin de sevdiği bir kitaptan veya filmden kurgusal karakterleri oynamayı seçebilirsiniz) ve hayal gücünüzün sınırlarını zorlamasına izin vermekten çekinmeyin.

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