Boşanma davasında kadının hakları nelerdir? sorusu boşanma sürecinde en çok merak edilen sorular arasında. "Kadın ve erkeğin evlilik birliği içerisinde ve evlilik birliği sona ermesiyle de eşit hak ve sorumluluklara sahip olduklarını" belirten avukat Dilara Yeni bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

"2002 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile birlikte evlilik birliği içerisinde kadın ve erkek eşit şekilde konumlandırılmıştır. Özellikle eski medeni kanunda yer alan "evin reisi kocadır" gibi eşitliğe aykırı ifadeler kanundan çıkarılarak yasal açıdan kadın ve erkek eşit duruma getirilmiştir.

Evlilik birliği içerisinde eşit hak ve sorumluluklara sahip olan kadın ve erkek, evlilik birliği sona erdiği zamanda eşit haklara sahiptir. Özellikle boşanma davası sürecinde kadınların haklarını bilmeleri ve talep etmelerinin oldukça gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Bu kadınlarımızın hakları üzerine çok bilinçli olmadıklarını gözlemliyoruz. Bu nedenle her konuda haklarını öğrenmeleri ve haklarını koruma ilişkin bilgi edinmelerini tavsiye ediyoruz.

Şiddete karşı ne yapılabilir?

Kadınların boşanma sürecindeki haklarına değinmeden önce her durumda fiziki, sözlü ya da psikolojik anlamda kendilerine yönelik bir şiddet söz konusu olduğunda 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında öngörülen tedbirleri talep etme haklarının olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı şekilde şiddet nedeniyle boşanma söz konusu olduğunda da aynı tedbirlerin talep edilmesi de söz konusudur.

Kadınlar boşanma sürecinde hangi haklara sahiptir?

Genel olarak ise boşanma sürecinde her aşamada, kadının ayrı yaşama hakkı vardır. Kadın, tek başına veya varsa çocuğu ile birlikte oturmak üzere ortak konutun kendisine özgülenmesini talep edebilir. Yine kendisi veya varsa çocuğu için tedbir nafakasına hükmedilmesini isteyebilir ve boşanma davası sona erinceye dek çocuğunun geçici velayetini isteme hakkı söz konusudur"