Boşanmanın en iyi çözüm olmamasının 6 nedeni: Bir şans daha vermeli mi?

Elbette boşanmanın, sadakatsizlik, fiziksel ve duygusal şiddet, bağımlılık sorunları, mali sorumsuzluk veya yakınlık eksikliği gibi geçerli sebepleri vardır. Ancak pek çok evlilik uzmanı ve terapist, çoğu insanın boşanma furyasına çok hızlı katıldığına inanıyor; hatta bazılarına göre bu moda bile görünüyor. Bazı insanlar, her iki eşin de sorunlar üzerinde çalışmaya istekli olması durumunda çözülebilecek sorunlar nedeniyle boşanmak ister.

Ancak uzun vadede bu durum düşündüğünüz gibi sonuçlanmayabilir. Bu yüzden evraklarınızı imzalamadan önce madalyonun diğer yüzüne bakın. Bu makale boşanmama nedenlerini araştırıyor.

BOŞANMAMAK İÇİN 6 NEDEN

1. Duygusal keder

Çoğu insan için boşanma, sevilen birinin kaybı veya bir ailenin ölümü gibi hissedilir. Bu kişiyi yıllardır tanıdığınızı ve onunla özel anlarınızı paylaştığınızı ve şimdi bu ilişkiyi kesmek zorunda olduğunuzu hayal edin. Bir parçanız ölmüş gibi hissedeceksiniz.

2. Çocuklarınızı etkiler

Boşanmayı savunan çoğu kişi, ebeveynlere, özellikle de kadınlara, çocukları yüzünden bitmekte olan bir ilişkiyi sürdürmemelerini tavsiye ediyor. Ve evet, asla kendinizi veya çocuklarınızı tehlikeye atmayın çünkü bunun istismarcı bir partneri yatıştıracağını veya çocuklarınızı boşanmanın acısından kurtaracağını düşünüyorsunuz. Ancak boşanmanın çocuklarınızı nasıl etkileyeceğini düşünün, özellikle de sorunlarınızı çözebiliyorsanız. Çoğu çocuk, ebeveynlerinin boşanmasından kendilerini sorumlu tutar ve bunun hayatları üzerinde kalıcı duygusal, fiziksel ve psikolojik etkileri olur. Velayet için rekabet etmeye başladığınızda veya çocuklarınızın yanında sürekli birbirinizi baltalamaya çalıştığınızda daha da acı verir.

3. Geçim derdi

Çoğu insan boşandıktan sonra zorlu mali gerçeklerle karşı karşıya kalır. Sağlıklı bir ilişki, hayattaki engellerin üstesinden gelmek için ekip olarak çalışan iki kişiyi içerir. Kaynaklarınızı bir araya getirmek bunu yapmanın bir yoludur ve uzun vadeli ortaklar mali açıdan nispeten istikrarlıdır. Ancak boşandığınızda ortak mali hedefiniz paramparça olur ve yeni bir hedef için çalışmanız gerekir. Boşanma aynı zamanda dava masrafları, nafaka, mülkünüzün bölünmesi vb. gibi çeşitli masrafları da beraberinde getirir.

4. Güven ve kimlik kaybı

Ne yazık ki, bazı “uzmanların” boşanmak isteyenlere vaat ettiği mutluluk ve özgürlük nadiren geliyor. Boşanmak her seçimi sorgulamanıza ve ikinci kez tahmin etmenize neden olabilir ve yukarıdaki istatistiklere göre ikinci evliliklerin daha karmaşık olduğunu görebiliriz. Ayrıca ne kadar çekici olduğunuzu sorgulamaya başlayabilirsiniz ve bu yüzden birçok boşanmış kişi, ara vermek ve durumlarını dürüstçe değerlendirmek yerine, ayrıldıktan hemen sonra seri flört etmeye başlar. Bir diğer sorun ise kimlik kaybıdır. Birlikte çok fazla zaman geçirmek partnerinizle bu karma kimliği yaratır ancak boşandığınızda yeni bir kimlik bulmalısınız. Kim olursunuz ve akranlarınız arasında yeni kimliğinizi nasıl şekillendirirsiniz?

5. Arkadaşların ve ailenin kaybı

Çoğu insan evlendikten sonra yeni arkadaşlıklar kurar. Önceki arkadaşlıklarınızı korusanız bile evlendikten sonra dinamikler değişecektir. Ayrıca yeni bir aileye katılarak siz ve aileniz için yeni ilişkiler yaratırsınız.

Ne yazık ki boşanma bu yeni aileyi yok edecek çünkü kayınvalideniz taraf seçmek zorunda kalacak ve genellikle kendinden olan akrabalarını seçecekler. Ayrıca, boşanmış bir kişiyle ilişki kurmak istemeyen arkadaşlarınızı da kaybedebilirsiniz çünkü onlar sizin onların ilişkilerini de mahvedebileceğinizi düşünüyorlar veya belki de onlara ilişkilerinin her an sona erebileceğini hatırlatıyorsunuz.

6. Acı veren boşanma süreçleri

Mantıklı olduğunuzu ve diğer boşanmışların mahkemede birbirlerini parçaladığında yaptıklarını asla yapmayacağınızı varsaymak kolaydır. Ancak çoğu insan, yargılama başladıktan sonra mantığı pencereden dışarı atıyor ve çocuklarınızın velayeti için mücadele etmek zorunda kaldığınızda sorunlar daha da kötüleşiyor. Bu tür kavgalar, ebeveynlerin partnerlerinin adını çamura bulamak ve birbirlerinin sırlarını birbirlerine karşı kullanmak zorunda kaldıkları acı durumlara dönüşür. Öfkelenebilir ve üstünlük kazanmak için her şeyi yapabilirsiniz.