Bu 5 şey oluyorsa ilişkiniz bitmiş demektir

Ayrılıklar olur. Bu, her ilişkinin içine işlemiş bir gerçektir. Bazen ayrılık, masmavi gökyüzünden çığlıklar atarak gelirken, diğer zamanlarda bu, yaklaşmakta olan bir treni izlemek ve yoldan asla zamanında çıkamayacağınızı bilmek gibidir. Ancak her ilişki gürültülü ve dramatik bir doruk noktasıyla bitmez. Bazen son çoktan gelmiştir ve kimse farkına varmamıştır. Peki ilişkiniz sarsıntıda mı? İşte bu 5 özellik ilişkinizin bittiğini gösterebilir...

1. İletişim kurmuyorsunuz

Bir ilişkinin başarısı için iletişim hayati önem taşır . Ne de olsa kimse zihin okuyucu değildir ve partnerinizin sizin isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı sezebilmesini beklemek, hüsrana ve hayal kırıklığına giden tek yönlü bir yolculuktur. Ancak, iletişim kurmakla “havayı gürültüyle doldurmak” arasında fark vardır.

2. Sadece kavga ediyorsunuz

Ne kadar uyumlu veya aşık olurlarsa olsunlar, kavga etmeyen çift olmaz. Kavga aslında ilişkinin sağlıklı tarafıdır. Ancak belli başlı kavgalar tabi ki...

Kavgadan kavgaya geçiş, ilişkinizin özünde bir şeylerin korkunç bir şekilde ters gittiğinin ve hiçbirinizin bunu çözmeyi başaramadığının kesin bir işaretidir. Belki de hatalı olduğunu kabul etmek istemiyorsunuz. Belki önceki tartışmaları bir kenara bırakamıyorlar ve pasif-agresif duygusal iniş çıkışlar yaşıyorsunuz. Bu ilişkinin hiç de iyiye gittiğinin göstergesi değil.

3. Güven yoktur

İlişkilerde kabul edilmesi en zor şeylerden biri, kimsenin mükemmel olmadığı ve insanların işleri batıracak olmasıdır. Bazen dağınıklık acı vericidir, ancak üzerinde çalışılabilecek bir şeydir. Ancak güven bir kere kırılırsa bunu tamir etmek çok zordur. İlişkinizde güven kalmadıysa kavgalarınız ve şüpheleriniz de o kadar artacaktır.

4. Hiçbir şey çözülmez

Tabii ki, ilişkilerdeki tüm çatışmalar kavga gibi görünmüyor. Bazen bu çatışmalar, ne yaparsanız yapın hiçbir şeyin değişmediği ilerlemenin yokluğudur. Tartışma üstüne tartışma bile çıkabilir. Kavga edebilir, bağırabilir ve çığlık atabilirsiniz. Ama unutmayın ki bu tarz kavgalarda hiçbir şey çözülmeyecektir.

5. Bitmesini istiyorsun

Pek çok insan, ayrılma nedeni olarak gösterebilecekleri bir şey aradıkları için, kopmuş veya düzleşen ilişkilerde oyalanır. İronik bir şekilde, bu ilişkinin bittiğinin en kesin işaretidir; bitti çünkü sen buna karar verdin. Pek çok insanın unuttuğu bir şey, bir ilişkinin bittiğine dair kanıta veya gitme zamanının geldiğine dair bir işarete ihtiyacın olmadığıdır. Ama günün sonunda, bir ilişkiyi bitirmenizin tek nedeni, bitmesini istemenizdir.