Afrodizyaklarla libidonuzu yükseltin

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Afrodizyakların yataktaki gücüne güvenin. İstiridyeden çikolataya, muzdan adamotuna kadar birçok farklı şekilde karşımıza çıkan afrodizyak gıdalar yiyende cinsel uyarımları ve isteği artırarak ateşli bir sevişmenin kapılarını aralıyor. Önce afrodizyakları tanımaya, sonra da denemeye ne dersiniz?

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal/Formsante



Afrodizyak denildiğinde aklınıza ilk gelen mesir macunuysa daha öğrenmeniz gereken çok şey var. Adını Aşk Tanrıçası Afrodit’ten alan afrodizyak, yüzyıllardır farklı kültürlerde ve farklı formlarda ortaya çıkıyor. Yalnızca gıda yoluyla değil, kokularla da etkisini gösteren afrodizyak maddeler cinsel yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Afrodizyaklar hakkında merak edilen soruların cevaplarını Psikoterapist Cem Keçe’den öğrendik...



AFRODİZYAK NEDİR?

Kökeni Yunanca olan bu kelime, genel olarak cinsel isteği artırıcı etkileri olan maddeleri tanımlıyor. Efsaneye göre Aşk Tanrıçası Afrodit, her gece birlikte olduğu seçilmiş erkeklere cinsel güçlerini artırıcı bitkisel içecekler ve karışımlar içirirdi. Cinsel isteği ve gücü uyarıcı, artırıcı etkisi olan maddelere verilen “afrodizyak” adı da buradan geliyor.



TARİHSEL SÜRECİNDEN BAHSEDER MİSİNİZ?

Yüzyıllardır farklı kültürlerdeki insanlar çeşitli yiyeceklerle cinsel yaşamlarını iyileştirmeye çalışıyor. Bunun için birtakım ilaçlar, macunlar, iksirler hazırlıyor. Bazı gıdalar cinsel organlara benzedikleri için, bazıları da deneme-yanılma yoluyla edinilen cinsel etkileri nedeniyle afrodizyak olarak kullanılıyor. Doğu ülkeleri cinsel isteği ve gücü artıracak formüllerin mucidi olarak, bu konuda dünyaya öncülük yapıyor. Çinliler ginsengi, Romalılar ve Yunanlılar adamotunu, Araplar salep otunu, Hintliler sarımsağı, İngilizler birayı, İtalyanlar zencefili, İsveçliler haşhaş tohumunu, Fransızlar da vanilyayı afrodizyak olarak kullanıyor. Hatta Anadolu’da koç yumurtası, Güneydoğu Asya’da kınkanatlı böcekler, Meksika’da tahtakuruları, Afrika’da ise kaplan yumurtası afrodizyak olduğu düşünülerek yeniyor.



Tarihimize bakıldığında da afrodizyaklar önemli bir yere sahip. Padişah macunları, mesir macunu ve padişahlar için özel olarak hazırlanan Osmanlı yemeklerinin cinsel gücü artırmak için kullanıldığı biliniyor.



TOPLUMDA AFRODİZYAK DENİLDİĞİNDE NE ANLAŞILIYOR?

Bu kelimeyi duyunca akla ilk olarak mesir macunu ve bitkisel ilaçlar geliyor. Ancak toplumumuzda afrodizyaklar konusundaki en önemli yanılgı, bunların doğrudan cinsel performansı artırmaya ya da cinsel sorunları çözmeye yarayan ilaçlar olduğunun düşünülmesi. Oysa afrodizyaklar doğal beslenme sürecinde tüketilen ve vücudun cinsel işlevlerine etki eden çok özel besin öğeleri. Bunlardan bol miktarda içeren yiyecekler de afrodizyak yiyecekler olarak tanımlanıyor. Afrodizyaklar konusunda araştırmalar yapılmaya devam ediliyor ve bu liste sürekli güncelleniyor. Günümüzde bilgiye erişim çok kolay ve sınırsız olunca, afrodizyaklar hakkında bilinmeyen bir şey olması pek mümkün görünmüyor. Örneğin, herhangi bir arama motoruna afrodizyak yazdığınızda yarım saniyede 500 binden fazla sonuç ortaya çıkıyor.



